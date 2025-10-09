दीवाली पर घर को सजाने के लिए बनाएं खूबसूरत फूलों की रंगोली, देखें आकर्षक डिजाइन

हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दीपों और रोशनी का पर्व दीवाली, बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को दीपों और रोशनी से सजाते हैं। अगर आप भी मां लक्ष्मी के साथ घर आए मेहमानों का स्वागत मुख्य द्वार पर खूबसूरत रंगोली डिजाइन बनाकर करना चाहते हैं तो ये फूलों की रंगोली के आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। ये सभी रंगोली के आकर्षक डिजाइन आपकी दीवाली को खास बना सकते हैं। Image Credit : All Pics Pinterest
इस तरह की रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा गोलाकार आउटलाइन बनाएं। बीच में सफेद या पीले फूल रखें। रंगोली के चारों ओर गेंदे के फूलों की पंखुड़ियां गोलाकार में बिछाएं। बाहर की लेयर में रंग-बिरंगे फूल जैसे गुलाब या लाल चमेली डालें। बीच में एक दीया रखें। इस तरह की रंगोली घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आप इस रंगोली को घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं।
इस दीवाली मां लक्ष्मी का आगमन अपने घर पर चाहते हैं तो लक्ष्मी पैर प्रिंट विद फ्लावर्स वाली रंगोली ट्राई कर सकते हैं। इस रंगोली को बनाने के लिए मां लक्ष्मी के दो छोटे पैरों के निशान बनाएं (कागज कटआउट से)। पैरों के अंदर गुलाब की पंखुड़ियां भरें, बाहर गेंदे के फूल बिछाएं। पैरों के बीच फूलों से बनी छोटी सीमाएं डालें। यह खूबसूरत रंगोली मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए आदर्श है, जो घर में समृद्धि ला सकती है।
मोर शेप फ्लोरल डिजाइन रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले फर्श पर मोर की आकृति बना लें। उसके बाद मोर के सिर और शरीर के लिए हरे पत्ते, पंखों के लिए रंग-बिरंगे फूलों की लेयर्स (नीला हाइड्रेंजिया या गुलाब) बिछाएं। फूलों को गोंद की मदद से हल्का फिक्स करें ताकि हवा आने पर आपकी रंगोली खराब ना हो।
फ्लावर बॉर्डर वाली रंगाली बनाने के लिए दरवाजे के चारों ओर एक सीधी लाइन में फूलों का बॉर्डर बनाकर बीच-बीच में छोटे दीये रखें और फूलों को लेयर में बिछाएं। रंगोली के अंदर छोटे फूल और बाहर बड़े फूल रखें। आप इस रंगोली को बनाने के लिए गेंदे और चमेली के फूलों का यूज कर सकते हैं। यह फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे।
इस तरह की रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले हार्ट शेप का आउटलाइन फूलों से बनाएं। रंगोली की आउटलाइन के अंदर सफेद फूलों की पंखुड़ियां भरें और किनारों पर रंगीन फूल डालें। ऊपर एक छोटा सा दीया रखें। प्यार और खुशियों की प्रतीक यह रंगोली फैमिली गेदरिंग के दौरान मां लक्ष्मी के साथ मेहमानों का स्वागत करने के लिए परफेक्ट है। अगर फूल कम हैं, तो पत्तों से बॉर्डर बनाएं।
दीवाली पर थ्री डी लेयर्स फ्लावर रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले फर्श पर फूलों की बड़ी पंखुड़ियां बीच में मध्यम और ऊपर छोटी पंखुड़ियां बिछाएं। इसके बाद रंगोली के बीचों-बीच एक बड़ा फूल रखें। इस तरह की रंगोली डेप्थ और डायमेंशन देती है। आप चाहे तो इसके चारों तरफ दीपक भी जला सकते हैं। दीवाली की रात इस तरह की रंगोली दीपक की रोशनी में बेहद खूबसूरत लगी है। इस रंगोली को बनाते समय लेयर्स को हल्का ऊंचा रखने के लिए छोटे स्टैंड यूज कर सकते हैं।