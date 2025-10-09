दीवाली पर घर को सजाने के लिए बनाएं खूबसूरत फूलों की रंगोली, देखें आकर्षक डिजाइन

दीवाली रंगोली के आकर्षक डिजाइन

हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दीपों और रोशनी का पर्व दीवाली, बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को दीपों और रोशनी से सजाते हैं। अगर आप भी मां लक्ष्मी के साथ घर आए मेहमानों का स्वागत मुख्य द्वार पर खूबसूरत रंगोली डिजाइन बनाकर करना चाहते हैं तो ये फूलों की रंगोली के आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके काम आ सकते हैं। ये सभी रंगोली के आकर्षक डिजाइन आपकी दीवाली को खास बना सकते हैं। Image Credit : All Pics Pinterest