Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदिवाली पर पार्टनर के साथ दें रोमांटिक पोज, काम आएंगे ये खूबसूरत फोटो आइडियाज

दिवाली पर पार्टनर के साथ दें रोमांटिक पोज, काम आएंगे ये खूबसूरत फोटो आइडियाज

Diwali Pose Ideas For Couples : अक्सर तीज-त्योहारों में 10-12 फोटो खिंचवाने के बाद भी हर तस्वीर में कोई ना कोई कमी महसूस होती रहती है। अगर आपका हाल भी हर तीज-त्योहार पर कुछ ऐसा ही होता है तो ये दिवाली 2025 कपल्स फोटो पोज आइडिया आपके काम आ सकते हैं।

Manju MamgainMon, 20 Oct 2025 05:18 PM
1/9

दिवाली पर कपल्स के लिए रोमांटिक फोटो पोज आइडियाज

त्योहार होली का हो या दिवाली, एक अच्छी फोटो क्लिक करवाए बिना अधूरा सा लगता है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो त्योहारों के मौके पर अपने पार्टनर के साथ फोटो ना खिंचवाएं। लेकिन कई बार 10-12 फोटो खिंचवाने के बाद भी हर तस्वीर में कोई ना कोई कमी महसूस होती रहती है। अगर आपका हाल भी हर तीज-त्योहार पर कुछ ऐसा ही होता है तो कपल्स के लिए ये रोमांटिक दिवाली 2025 फोटो पोज आइडिया काम आ सकते हैं।

2/9

क्रिस क्रॉस पोज

एक-दूसरे का हाथ पीछे से पकड़कर या माथे को छूते हुए फोटो लें। इस पोज के लिए पारंपरिक गहने और टीका लगाएं।

3/9

दीया जलाते हुए एक साथ

दोनों पार्टनर एक बड़ा दीया या थाली में कई दीये पकड़कर एक साथ जलाएं। एक-दूसरे की ओर प्यार से देखते हुए पोज़ करें। इस फोटो के लिए आप दोनों पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी और कुर्ता पहनें।

4/9

दीयों की पंक्ति के बीच

दीयों की एक पंक्ति सजाएं (जैसे सीढ़ियों पर या आंगन में) और उसके बीच में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हों। आप दोनों दीये उठाकर एक-दूसरे को दिखाते हुए मुस्कुरा सकते हैं। आप इस फोटो को लेने के लिए रात का समय चुनें ताकि दीयों की रोशनी की चमक भी तस्वीर में कैद हो जाए।

5/9

माथे को चूमते हुए दें पोज

दिवाली के लिए यह बेहद रोमांटिक और खूबसूरत फोटो पोज हो सकता है। इस फोटो में आप दोनों की केमिस्ट्री साफ नजर आएगी।

6/9

बालकनी या छत पर दें पोज

छत पर दीयों की सजावट के बीच एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पोज करें। एक पार्टनर दीया पकड़े और दूसरा उसे गले लगाए।

7/9

रंगोली के साथ

एक सुंदर रंगोली बनाएं और उसके पास बैठकर या खड़े होकर दीया जलाएं। एक पार्टनर रंगोली बनाए और दूसरा दीया रखे। मिलते-जुलते रंगों के कपड़े पहनें, जैसे लाल या सुनहरा, जो रंगोली से मेल खाए।

8/9

प्यार से एक दूसरे को देखते हुए

आजकल कपल्स के बीच यह पोज काफी वायरल हो रहा है। इस पोज में एक पार्टनर पीछे से अपने पार्टनर के गले में हाथ डालवाकर फोटो क्लिक करवाता है। यह फोटो देखने वाले को आप दोनों के बीच की गहरी बॉन्डिंग का अहसास करवाती है।

9/9

रोमांटिक क्लोज-अप

एक दीया दोनों के बीच पकड़ें, चेहरे करीब लाकर और लौ की रोशनी में एक-दूसरे की आंखों में देखें। इसके अलावा आप मेहंदी लगे हाथों को दीये के साथ दिखाएं या फिर आप बिना दीपक हाथ में लिए भी सिंपल एक दूसरे को देखते हुए फोटो ले सकते हैं।

Fashion Tips Diwali Happy Diwali Photo