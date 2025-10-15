Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलDiwali Rangoli: दिवाली पर मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए बनाएं आकर्षक रंगोली डिजाइन, देखें फोटोज

Diwali Rangoli: दिवाली पर मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए बनाएं आकर्षक रंगोली डिजाइन, देखें फोटोज

Diwali Simple Rangoli Designs : दिवाली 2025 का त्योहार नजदीक है ऐसे में अगर आप अपने घर के आंगन को सजाने के लिए आकर्षक रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं तो ये खूबसूरत आसान रंगोली डिजाइन आपकी मदद कर सकते हैं।

Manju MamgainWed, 15 Oct 2025 10:35 PM
1/7

दिवाली के खूबसूरत आसान रंगोली डिजाइन

तीज-त्योहार हो या घर पर शादी का उत्सव, घर के आंगन को खूबसूरत रंगोली डिजाइन से सजाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि हर शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से ना सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ती है बल्कि पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। दिवाली का त्योहार नजदीक है ऐसे में अगर आप अपने घर के आंगन को सजाने के लिए आकर्षक रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं तो ये खूबसूरत आसान रंगोली डिजाइन आपकी मदद कर सकते हैं।

2/7

सिंपल दीया रंगोली

एक गोलाकार आधार बनाकर बीच में एक बड़ा दीपक बनाकर उसके चारों ओर छोटे-छोटे दीये बनाएं। दीपक में रंग भरने के लिए पीला, नारंगी और लाल रंग का उपयोग करें। दीये की ज्योति के लिए सुनहरा रंग इस्तेमाल करें। इस रंगोली की खासियत यह है कि यह बनने में आसान और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसमें ग्लिटर या छोटे दीये भी सजा सकते हैं।

3/7

फूलों वाली रंगोली

अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ गेंदे के फूल और उनकी पत्तियों से ऐसा सर्कल बना लें। यह रंगोली भी काफी सुंदर लगती है। पत्तियां मिल जाएं तो इसमें पत्तियां भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फूलों से पांच या सात पंखुड़ियों वाले फूल का डिजाइन बनाकर हर पंखुड़ी में अलग-अलग रंग भरें। बीच में छोटा दीया या स्वास्तिक बनाएं।

4/7

स्वास्तिक रंगोली

बीच में एक बड़ा स्वास्तिक बनाएं और इसके चारों ओर ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे वर्ग या त्रिकोण जोड़ें। कोनों पर छोटे दीये या मोर पंख डिजाइन कर सकते हैं। रंगोली का यह डिजाइन शुभता का प्रतीक है और त्योहार पर घर को पारंपरिक लुक देता है।

5/7

पटाखा रंगोली

दिवाली पर रंगोली में अनार, रॉकेट या फुलझड़ी जैसे पटाखों का डिजाइन बनाएं। इस तरह की रंगोली बच्चों को बहुत पसंद आती है, जो घर को भी मॉडर्न टच देती है।

6/7

लक्ष्मी जी के पैरों के निशान वाली रंगोली

लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाएं, जो घर में शुभ प्रवेश का प्रतीक हैं। इन्हें फूलों, दीयों या मोतियों से सजाएं।

7/7

ज्योमैट्रिक रंगोली

वर्ग, त्रिकोण या हीरे के आकार की ज्योमैट्रिक रंगोली पैटर्न बनाएं। बीच में एक स्टार या लोटस डिजाइन जोड़ें। यह रंगोली मॉडर्न और क्लासिक का मिश्रण लगती है।

Diwali Rangoli Photo Diwali Rangoli