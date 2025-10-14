दीवार पर छेद किए बिना घर को बनाएं खूबसूरत, कमाल के हैं 7 नो ड्रिल दिवाली डेकोरेशन हैक्स

Hindustan Hindi News
Diwali Decoration Hacks : इस दिवाली 2025 घर को सजाने के लिए आपको दीवारो पर छेद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिवाली के नो ड्रिल दिवाली डेकोरेशन हैक्स, जिन्हें फॉलो करके आप घर को बेहद यूनिक और खूबसूरत लुक दे सकते हैं।

Manju MamgainTue, 14 Oct 2025 01:35 PM
दिवाली नो ड्रिल डेकोरेशन हैक्स

दिवाली की सजावट अक्सर घर के दरवाजों और दीवारों पर किए जाने वाले नए पेंट से शुरू होती है। यह घर को नया और फ्रेश लुक देने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। जिसके बाद घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग रंग-बिरंगे दीये, रंगोली, लाइटें और फूलों जैसी अन्य सजावटी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके लिए कई बार दीवारों पर छेद करने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस दिवाली घर को सजाने के लिए आपको दीवारो पर छेद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिवाली के नो ड्रिल दिवाली डेकोरेशन हैक्स, जिन्हें फॉलो करके आप घर को बेहद यूनिक और खूबसूरत लुक दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हैक्स सस्ते, क्विक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं।

कमांड हुक से लगाएं लाइट्स

दीवारों पर फेयरी लाइट्स या LED स्ट्रिंग्स टांगने के लिए कमांड स्ट्रिप्स या हुक की मदद लें। इन हुक्स को दीवार पर चिपका लें।

वॉशेबल टेप से वॉल आर्ट

रंग-बिरंगे वॉशेबल टेप या मास्किंग टेप से दीवार पर दिवाली थीम वाले स्टिकर्स या पैटर्न बनाएं जैसे 'शुभ दीपावली' या स्टार्स। आप इन स्टिकर्स को दिवाली के बाद आसानी से दीवार से हटा भी सकते हैं।

रंगोली स्टिकर्स यूज करें

अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर रंग-बिरंगी रंगोली बनी हुई बेहद आकर्षक लगती है लेकिन आप खुद रंगोली बनाना नहीं जानती हैं तो इस दिवाली रंगोली स्टिकर की मदद ले सकती हैं। आपको इन रंगोली स्टिकर में फूल, दीये या ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। ये स्टिकर स्टिकी नहीं होते और इन्हें बिना मेहनत के साफ करना आसान होता है।

ग्लास जार में फ्लोटिंग कैंडल्स

घर में रखें किसी पुराने कांच के जार या ग्लास में पानी भरकर उसमें फूल, फ्लोटिंग कैंडल और LED लाइट्स डालकर टेबल या शेल्फ पर रखें। ये आपके घर के लिए इंस्टेंट एलिगेंट डेकोर का काम करेगा।

पेपर लैंटर्न हैंगिंग

रंगीन पेपर से DIY लैंटर्न बनाकर छत पर धागे या क्लिप्स से लटकाएं। इनमें छोटी LED लाइट्स डालें। इसे घर पर सजाने के लिए आपको किसी तरह की ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी ही काफी होगी।

क्लिप से लटकाएं फ्लोरल गारलैंड

प्लास्टिक क्लिप्स की मदद से फूलों की माला या आर्टिफिशियल गारलैंड्स को पर्दों या फर्नीचर पर क्लिप करें। बालकनी या लिविंग रूम को यह डेकोर आइडिया बेस्ट और फ्रेश लुक देगा।

एडजस्टेबल कर्टेन रॉड से तोरन बनाएं

दो दीवारों के बीच एडजस्टेबल रॉड लगाकर उस पर फूलों की माला, रिबन्स या पेपर लैंटर्न लटका कर दरवाजे या खिड़की के लिए इंस्टेंट तोरन बनाने का काम करें।

