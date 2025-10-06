दीवाली से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 7 चीजें, घर में लाती हैं नेगेटिव एनर्जी

पुराने और खराब कपड़े

फटे, पुराने, या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले कपड़े भी जमा करके नहीं रखने चाहिए। पुराने कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर अलमारी में अव्यवस्था पैदा करते हैं। दीवाली पर नई शुरुआत का प्रतीक नए कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। बात अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की करें तो पुराने कपड़ों में फंगस और धूल के कण जमा हो सकते हैं, जो एलर्जी या त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इन कपड़ों को दान करें या रिसाइकिल करें।