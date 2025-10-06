दीवाली से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 7 चीजें, घर में लाती हैं नेगेटिव एनर्जी

दीवाली का त्योहार आने से कई दिन पहले ही घर में साफ-सफाई का दौर शुरू हो जाता है। लोग सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए घर से कई चीजों को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर रहे और लक्ष्मी का वास बना रहे तो घर की सफाई दौरान ये 7 चीजें तुरंत बाहर निकाल दें।
टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर, दर्पण, कांच, या कोई भी टूटी हुई चीज घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटी हुई चीजें घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। लक्ष्मी पूजा के समय ऐसी चीजों का घर में रहना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह गरीबी और अस्थिरता का प्रतीक है। वहीं बात अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की करें तो टूटे हुए सामान में धूल और बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
फटे, पुराने, या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले कपड़े भी जमा करके नहीं रखने चाहिए। पुराने कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर अलमारी में अव्यवस्था पैदा करते हैं। दीवाली पर नई शुरुआत का प्रतीक नए कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। बात अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की करें तो पुराने कपड़ों में फंगस और धूल के कण जमा हो सकते हैं, जो एलर्जी या त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इन कपड़ों को दान करें या रिसाइकिल करें।
पुराने बिल, बेकार कागज, अनावश्यक दस्तावेज, या पुरानी किताबें और मैगजीन भी घर से तुरंत बाहर कर दें। वास्तु में कागजों का ढेर अव्यवस्था और मानसिक तनाव का प्रतीक माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पुराने कागज धूल और कीटाणुओं को आकर्षित करते हैं, जिससे सांस की समस्या हो सकती है।
वास्तु के अनुसार, खराब टीवी, मोबाइल, चार्जर, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और प्रगति में रुकावट लाते हैं। यह घर में अशांति का कारण भी बन सकते हैं। बात अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की करें तो खराब उपकरण धूल जमा करते हैं और आग या बिजली के खतरों का कारण बन सकते हैं।
वास्तु में सूखे फूलों की माला, मुरझाए गमले, या कृत्रिम फूल जो पुराने हो गए हों मृत ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जो घर में नकारात्मकता लाते हैं। दीवाली पर ताजगी और जीवन का स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा सूखे पौधे और फूल धूल और मोल्ड का कारण बनकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
एक्सपायर्ड दवाइयां, पुराने मेकअप प्रोडक्ट्स, या बेकार सौंदर्य प्रसाधन वास्तु के अनुसार घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह रुके हुए विकास का प्रतीक है। इसके अलावा एक्सपायर्ड दवाइयां और कॉस्मेटिक्स त्वचा या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां, फटे धार्मिक चित्र, या पुरानी पूजा सामग्री घर में रखना अशुभ माना जाता है। यह देवी-देवताओं का अपमान माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा लाता है। टूटी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें और पूजा स्थल को साफ रखें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पुराने जूते नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पुराने जूतों में बैक्टीरिया और गंदगी जमा होती है, जो फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकती है। इस दीवाली नए जूते खरीदें और पुरानों को दान करें या नष्ट करें।