इस दिवाली ईको-फ्रेंडली सेलिब्रेशन के लिए अपनाएं 7 आसान तरीके, सेहत के साथ मिलेगा अपनों का साथ

प्राकृतिक दीये और मोमबत्तियों का उपयोग

प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के दीयों की जगह इस दीवाली पारंपरिक मिट्टी से बने दीयों का उपयोग करें। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दीयों को जलाने के लिए तेल या घी का उपयोग करें, जो रासायनिक पदार्थों से मुक्त होते हैं। इसके अलावा पैराफिन वेक्स वाली मोमबत्तियों की जगह सोया या बीसवैक्स जैसी जैविक मोमबत्तियों का उपयोग करें। यह मोमबत्तियां धुआं कम छोड़ती हैं। जिससे प्रदूषण कम होता है।