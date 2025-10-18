घर-मंदिर सजाने के लिए खरीद लाएं ये लेटेस्ट डिजाइन की तोरण, सुंदर दिखेगा डोर

लेटेस्ट तोरण डिजाइन

दिवाली पर घर में मां लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए लोग घर की साफ-सफाई के साथ सुंदर तरीके से सजाते हैं। रंगोली से लेकर घर के मेन गोट पर सजा तोरण सुंदर दिखता है। वैसे तो ट्रेडिशनली ये आम के पत्ते और फूलों के साथ बंदनवार तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल काफी अलग-अलग डिजाइन के तोरण चल गए हैं। तो मार्केट जाकर तोरण खरीदने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन को जरूर देख लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)