Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलघर-मंदिर सजाने के लिए खरीद लाएं ये लेटेस्ट डिजाइन की तोरण, सुंदर दिखेगा डोर

घर-मंदिर सजाने के लिए खरीद लाएं ये लेटेस्ट डिजाइन की तोरण, सुंदर दिखेगा डोर

Diwali Decoration Ideas 2025: दिवाली पर घर सजाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है। घर के मेन डोर और मंदिर के दरवाजे पर लोग तोरण लगाना पसंद करते हैं। अब अगर मार्केट से तोरण खरीदने वाली हैं तो लेटेस्ट डिजाइन की तोरण को देख लें। जो घर में लगा लिया तो मिलेगा ब्यूटीफुल लुक।

AparajitaSat, 18 Oct 2025 01:20 PM
1/8

लेटेस्ट तोरण डिजाइन

दिवाली पर घर में मां लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए लोग घर की साफ-सफाई के साथ सुंदर तरीके से सजाते हैं। रंगोली से लेकर घर के मेन गोट पर सजा तोरण सुंदर दिखता है। वैसे तो ट्रेडिशनली ये आम के पत्ते और फूलों के साथ बंदनवार तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल काफी अलग-अलग डिजाइन के तोरण चल गए हैं। तो मार्केट जाकर तोरण खरीदने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन को जरूर देख लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)

2/8

राधा कृष्ण वाले तोरण

घर की चौखट पर तोरण सजाना है तो राधा कृष्ण की फोटो से सजे ये ब्यूटीफुल डिजाइन को खरीदें। जिस पर वेलवेट के कपड़े के साथ ही सुंदर मोतियों की लटकन का भी काम किया गया है।

3/8

कमल के फूल वाली तोरण

कमल का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। अगर मां लक्ष्मी को खुश करना है तो घर के मेन गेट पर लगाएं ये कमल के फूल वाले तोरण। जिसके साथ मैचिंग की कमल के फूल वाली रंगोली सजाएं।

4/8

पटोला तोरण

खास तरह की डिजाइन जिसे पटोला तोरण कहते हैं। इस तोरण में तोते की लटकन सुंदर लगेगी। लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो इस तरह के तोरण खरीदें।

5/8

नजर वाले तोरण

घर में मां लक्ष्मी के आगमन के साथ बुरी नजर से बचाना है तो नजर की डिजाइन वाले तोरण खरीदकर लगाएं।

6/8

गुलाब के फूल और मोतियों की लटकन

मंदिर में तोरण सजाना है तो गुलाब के फूल और मोतियों की लटकन वाली तोरण को लगा सकते हैं।

7/8

मिरर वर्क वाले तोरण

घर के दरवाजे पर लेटेस्ट डिजाइन के तोरण लगाना चाहती हैं तो मिरर वर्क वाले तोरण को खऱीदें।

8/8

कमल वाले तोरण

मंदिर के दरवाजे को सजाना है तो कमल के फूलों वाले इन तोरण को खरीद सकते हैं। ये सुंदर लगेंगे और आपके मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे।

Diwali Decoration Tips