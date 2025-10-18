घर-मंदिर सजाने के लिए खरीद लाएं ये लेटेस्ट डिजाइन की तोरण, सुंदर दिखेगा डोर

दिवाली पर घर में मां लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए लोग घर की साफ-सफाई के साथ सुंदर तरीके से सजाते हैं। रंगोली से लेकर घर के मेन गोट पर सजा तोरण सुंदर दिखता है। वैसे तो ट्रेडिशनली ये आम के पत्ते और फूलों के साथ बंदनवार तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल काफी अलग-अलग डिजाइन के तोरण चल गए हैं। तो मार्केट जाकर तोरण खरीदने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइन को जरूर देख लें। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
घर की चौखट पर तोरण सजाना है तो राधा कृष्ण की फोटो से सजे ये ब्यूटीफुल डिजाइन को खरीदें। जिस पर वेलवेट के कपड़े के साथ ही सुंदर मोतियों की लटकन का भी काम किया गया है।
कमल का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। अगर मां लक्ष्मी को खुश करना है तो घर के मेन गेट पर लगाएं ये कमल के फूल वाले तोरण। जिसके साथ मैचिंग की कमल के फूल वाली रंगोली सजाएं।
खास तरह की डिजाइन जिसे पटोला तोरण कहते हैं। इस तोरण में तोते की लटकन सुंदर लगेगी। लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो इस तरह के तोरण खरीदें।
घर में मां लक्ष्मी के आगमन के साथ बुरी नजर से बचाना है तो नजर की डिजाइन वाले तोरण खरीदकर लगाएं।
मंदिर में तोरण सजाना है तो गुलाब के फूल और मोतियों की लटकन वाली तोरण को लगा सकते हैं।
घर के दरवाजे पर लेटेस्ट डिजाइन के तोरण लगाना चाहती हैं तो मिरर वर्क वाले तोरण को खऱीदें।
मंदिर के दरवाजे को सजाना है तो कमल के फूलों वाले इन तोरण को खरीद सकते हैं। ये सुंदर लगेंगे और आपके मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे।