दिव्यांका त्रिपाठी से लें इंस्पिरेशन, कम्फर्टेबल और स्टाइलिश मैटरनिटी फैशन

दिव्यांका त्रिपाठी अपने एलिगेंट और सिंपल फैशन के लिए जानी जाती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान उनका स्टाइल और भी खास हो जाता है। वह हमेशा ऐसे आउटफिट चुनती हैं जो कम्फर्टेबल होने के साथ स्टाइलिश भी हों। उनका मैटरनिटी फैशन उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो इस खास समय में भी खुद को कॉन्फिडेंट और खूबसूरत महसूस करना चाहती हैं।
प्रेग्नेंसी में टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दिव्यांका अक्सर ढीले-ढाले और फ्लोई ड्रेसेस पहनती हैं, जो बहुत आरामदायक होते हैं। ऐसे कपड़े बॉडी को सांस लेने का मौका देते हैं और पूरे दिन कम्फर्ट बनाए रखते हैं। आप भी कॉटन या सॉफ्ट फैब्रिक की फ्लोई ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं।
दिव्यांका हमेशा ऐसे फैब्रिक चुनती हैं जो हल्के और सॉफ्ट हों। कॉटन, लिनन या रेयॉन जैसे फैब्रिक प्रेग्नेंसी में बहुत अच्छे रहते हैं। ये पसीना सोखते हैं और स्किन को आराम देते हैं। ऐसे कपड़े पहनने से आप दिनभर फ्रेश महसूस करती हैं।
दिव्यांका के मैटरनिटी लुक में अक्सर लाइट और पेस्टल कलर्स देखने को मिलते हैं। ये रंग आंखों को सुकून देते हैं और लुक को फ्रेश बनाते हैं। पिंक, पीच, लाइट ब्लू या व्हाइट जैसे रंग प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत अच्छे लगते हैं।
मरून कलर के इस अनारकली सूट में दिव्यांका बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनका लुक जितना सोबर है, उतना ही कंफर्टेबल भी। ऐसे समय में इस तरह के सूट भी आरामदायक रहते हैं और परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक भी मिल जाता है। गोद भराई फंक्शन या फिर अन्य इवेंट के लिए आप भी इस तरह के आउटफिट चुन सकती हैं।
प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा भारी जूलरी पहनना जरूरी नहीं होता। दिव्यांका अक्सर मिनिमल एक्सेसरीज कैरी करती हैं, जैसे छोटे ईयररिंग्स या सिंपल ब्रेसलेट। इससे उनका लुक हल्का और एलिगेंट लगता है।
दिव्यांका का मेकअप हमेशा सॉफ्ट और नेचुरल होता है। प्रेग्नेंसी में हैवी मेकअप से बचना चाहिए। हल्का मेकअप और ग्लोइंग स्किन लुक को और खूबसूरत बनाते हैं।
दिव्यांका का मैटरनिटी फैशन सिखाता है कि आप कम्फर्ट और स्टाइल दोनों को साथ रख सकती हैं। ढीले कपड़े, सॉफ्ट फैब्रिक, हल्का मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज अपनाकर आप भी प्रेग्नेंसी में स्टाइलिश दिख सकती हैं। सबसे जरूरी है कि आप खुद को आरामदायक और कॉन्फिडेंट महसूस करें।