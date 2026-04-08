Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

सूट के साथ सलवार सिलवा रही हैं? सिंपल नहीं, इस बार बनवाएं ये 8 स्टाइलिश नए डिजाइन

सलवार समर्स के लिए परफेक्ट बॉटम वियर है। इसका ढीला फिट फ्लोई और स्टाइलिश भी लगता है, साथ ही पहनने पर पता भी नहीं चलता कि कुछ वियर भी किया है। अगर आप भी गर्मियों में सलवार स्टिच कराने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं।

Anmol ChauhanApr 08, 2026 04:30 pm IST
1/9

सिंपल नहीं, इस बार फैंसी सलवार सिलवाएं

गर्मियों के मौसम में सलवार सूट महिलाओं के फैशन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। देखने में तो ये अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इनका आरामदायक होना सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट है। सलवार तो समर्स के लिए परफेक्ट बॉटम वियर है। इसका ढीला फिट फ्लोई और स्टाइलिश भी लगता है, साथ ही पहनने पर पता भी नहीं चलता कि कुछ वियर भी किया है। अगर आप भी गर्मियों में सलवार स्टिच कराने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं। इस बार आप सिंपल सलवार की जगह ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)

2/9

कट वर्क वाली स्टाइलिश सलवार स्टिच कराएं

सिंपल सलवार की जगह आप कट वर्क सलवार बनवा सकती हैं। इसमें फैब्रिक पर ही फूल पत्तों वाला सुंदर पैटर्न होता है, जो मोहरी की तरह आता है। ऐसी सलवार में रेडीमेड ऑप्शन भी काफी सारे मिल जाते है, जिन्हें आप समर्स में स्टाइल कर सकती हैं।

3/9

चौड़ी मोहरी वाली सलवार सिलवाएं

एक बेसिक चौड़ी मोहरी वाली सलवार तो आपके पास होनी ही चाहिए। ब्लैक या वाइट रंग में ऐसी सलवार बनवा लेंगी, तो इसे किसी भी कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंडी लुक देती है।

4/9

लेस और स्टिचिंग पैटर्न वाली सलवार

सलवार को सिंपल रखने के बजाए आप कुछ इस तरह से मैचिंग लेस और स्टिचिंग पैटर्न वाला डिजाइन बनवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा फैंसी लगता है। समर्स में फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता के साथ ये डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगेगा।

5/9

फ्लोरल कट वर्क वाला यूनिक डिजाइन

कुछ इस तरह से फ्लोरल कट वर्क वाला डिजाइन भी काफी फैंसी लगेगा। सलवार को थोड़ा डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो ये परफेक्ट पैटर्न है। इसे आप किसी छोटे-मोटे फंक्शन या गेट टुगेदर में वियर कर सकती हैं, वरना डेली वियर के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।

6/9

पैच वर्क वाला सलवार डिजाइन

सूट के कपड़े से मैचिंग का पैच वर्क भी आप सलवार पर करा सकती हैं। ये काफी स्टाइलिश लुक देता है। डेली वियर के सूटों को थोड़ा सा स्टाइलिश और डिजाइनर टच देना चाहती हैं, तो ये पैटर्न आपको ट्राई करना चाहिए।

7/9

डिजाइनर मोहरी वाली सलवार

सलवार की मोहरी को आप इस तरह से डिजाइनर बनवा सकती हैं। चाहें तो लेस अटैच कराएं या एंब्रॉयड्री वर्क को मोहरी पर सेट करा सकती हैं। इसके अलावा नीचे से सिंपल रखने की जगह स्कैलप वर्क करा सकती हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा।

8/9

अफगानी सलवार स्टिच कराएं

नॉर्मल सलवार से अलग हटकर कुछ ट्राई करना चाहती हैं तो ये अफगानी सलवार परफेक्ट ऑप्शन है। लेस लगवाकर आप कुछ इस तरह का फैंसी डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। समर्स में स्टाइलिश लुक मिलेगा और काफी कंफर्टेबल भी रहेगा।

9/9

घेरदार हेवी सलवार

घेरदार हेवी सलवार ओवरऑल लुक को स्पेशल बना देती है। सिंपल कुर्ती हो और साथ में हैवी सी सलवार तो बड़ा ही सुंदर लुक आता है। ये बेशक भारी होती है, लेकिन ढीले होने की वजह से कंफर्टेबल पूरी रहती है। अपने स्पेशल सूटों से ले कर डेली वियर सूटों के लिए आप इसे स्टिच करा सकती हैं।

Fashion Tips salwar designs
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसूट के साथ सलवार सिलवा रही हैं? सिंपल नहीं, इस बार बनवाएं ये 8 स्टाइलिश नए डिजाइन