सूट के साथ सलवार सिलवा रही हैं? सिंपल नहीं, इस बार बनवाएं ये 8 स्टाइलिश नए डिजाइन

सिंपल नहीं, इस बार फैंसी सलवार सिलवाएं

गर्मियों के मौसम में सलवार सूट महिलाओं के फैशन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। देखने में तो ये अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इनका आरामदायक होना सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट है। सलवार तो समर्स के लिए परफेक्ट बॉटम वियर है। इसका ढीला फिट फ्लोई और स्टाइलिश भी लगता है, साथ ही पहनने पर पता भी नहीं चलता कि कुछ वियर भी किया है। अगर आप भी गर्मियों में सलवार स्टिच कराने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं। इस बार आप सिंपल सलवार की जगह ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)