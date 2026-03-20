यूपी के 7 शहरों के ये पॉपुलर फूड्स क्या आपने किए हैं टेस्ट, एक को मिल चुका है GI टैग

यूपी के फेमस व्यंजनों को मिलेगी पहचान

साउथ इंडियन फूड्स से लेकर बंगाली, गुजराती फेमस फूड्स के बारे में तो काफी लोगों को जानकारी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अपने यूपी में भी स्वादिष्ट डिशेज की कमी नहीं। अगर आप इन शहरों की सैर के लिए पहुंचे तो इन डिशेज का स्वाद जरूर चखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फूड्स को पहचान दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजिन नाम की योजना भी शुरू की है। जिसमे हर जिले के एक फेसम व्यंजन को पहचान दिलाई जाएगी।