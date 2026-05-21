असली हीरे जैसे चमकते हैं ये डायमंड लुक वाले कंगन, ये डिजाइन पहनते ही अमीरों जैसे दिखेंगे हाथ

हीरे के कड़े, नेकलेस, ईयरिंग्स खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता है लेकिन पहनने की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है। अगर आप भी हीरे की ज्वैलरी पहनना पसंद करती हैं, तो इन दिनों ट्रेंड में चल रहे डायमंड लुक वाले कंगन अपने कलेक्शन में जरूर शामिल कर लें। ये कंगन देखे में असली हीरों के कड़े जैसे ही दिखेंगे और पहनते ही आपको अमीरों वाली फीलिंग्स भी आएगी। आपके हाथों को जो भी देखेगा वह सबसे पहले आपके कड़े का दाम पूछने लगेगा। तो चलिए हम आपको हीरों के कड़े के कुछ खूबसूरत डिजाइन दिखाते हैं, जिन्हें आप खरीदकर पहन सकती हैं। ये कड़े रिच लुक देंगे लेकिन इनका दाम सिर्फ 500 रुपये तक होगा।
डायमंड लुक वाले कंगन आप स्टोन लुक में लेती हैं, तो ये हैवी स्टाइल में दिखेगा और रिच लुक भी देगा। आप 2-2 का सेट बनाकर इन्हें पहन सकते हैं। ये देखने में रॉयल लुक देंगे।
चूड़ियों के किनारे लगाकर ऐसे कंगन पहनना पसंद करती हैं, तो जड़ाऊ स्टाइल वाले कड़े खरीदें। इसमें अंदर आर्टिफिशियल डिजाइन बनी होती है और ऊपर व्हाइट स्टोन लगे होते हैं। जो देखने में एकदम हीरे जैसे दिखते हैं। आप इन्हें सिल्वर चूड़ियों के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
डायमंड लुक वाले कंगन में स्लीक-प्लीटेड डिजाइन भी आप बनवा सकती हैं। इस तरह के कड़े पार्टी के लिए परफेक्ट होते हैं। किसी भी शिमर आउटफिट के साथ इन्हें आप स्टाइल कर सकती हैं।
ब्रेसलेट लुक में डायमंड कंगन भी आपको क्लासी लुक देगा। किसी खास पार्टी ड्रेस के साथ ये लीफ डिजाइन कड़ा पहन सकती हैं। आप इसे एक ही हाथ में स्टाइल करें और रिच लुक पाएं।
स्मॉल जड़ाऊ डायमंड लुक कंगन भी आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हैं। इस तरह के कंगन हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। इस तरह के कड़े अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करें।
फूलों की खूबसूरत डिजाइन और डायमंड जैसी चमक इन्हें बेहद रॉयल और एलिगेंट बना रही है। इन्हें भी आप खरीद सकती हैं। ये कड़े काफी ट्रेंडी है।
लीफ स्टाइल वाला ये डायमंड लुक वाला कंगन भी हाथों की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। आप किसी भी साड़ी-सूट के साथ इन्हें स्टाइल कर सकती हैं।
बूटी स्टाइल वाले फूल बेल कंगन की डिजाइन भी हाथों पर खूब जचेगी। इस तरह के कंगन आपको रिच और एलिगेंट लुक देंगे। इन्हें अपने कलेक्शन में जरूर रखें।