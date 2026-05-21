असली हीरे जैसे चमकते हैं ये डायमंड लुक वाले कंगन, ये डिजाइन पहनते ही अमीरों जैसे दिखेंगे हाथ

डायमंड लुक वाले कंगन के डिजाइन

हीरे के कड़े, नेकलेस, ईयरिंग्स खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता है लेकिन पहनने की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है। अगर आप भी हीरे की ज्वैलरी पहनना पसंद करती हैं, तो इन दिनों ट्रेंड में चल रहे डायमंड लुक वाले कंगन अपने कलेक्शन में जरूर शामिल कर लें। ये कंगन देखे में असली हीरों के कड़े जैसे ही दिखेंगे और पहनते ही आपको अमीरों वाली फीलिंग्स भी आएगी। आपके हाथों को जो भी देखेगा वह सबसे पहले आपके कड़े का दाम पूछने लगेगा। तो चलिए हम आपको हीरों के कड़े के कुछ खूबसूरत डिजाइन दिखाते हैं, जिन्हें आप खरीदकर पहन सकती हैं। ये कड़े रिच लुक देंगे लेकिन इनका दाम सिर्फ 500 रुपये तक होगा।