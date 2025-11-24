परहेज के बाद भी शुगर बढ़ी रहती है? डॉक्टर ने बताए 7 तरीके, जो नेचुरली कंट्रोल रखेंगे डायबिटीज!

डाइबिटीज के लिए नेचुरल रेमेडीज

डायबिटीज एक लाइफस्टाइल संबंधी डिजीज है, जो आजकल काफी कॉमन होता जा रहा है। अगर आपको डायबिटीज है, तो खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सी लापरवाही और शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है। एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत के दौरान डायबेटोलॉजिस्ट डॉ आसिम मालदार बताते हैं कि कुछ नेचुरल तरीकों से भी आप शुगर को मैनेज रख सकते हैं। हालांकि ये समझने वाली बात है कि ये कोई इलाज नहीं है। खासतौर से अगर आपका शुगर बढ़ा रहता है और दवाइयां चल रही हैं, तो अपनी दवाओं में कोई बदलाव ना करें।