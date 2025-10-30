5 देसी फास्ट फूड जो ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देते हैं, डायबिटीज रोगी रहें सावधान

डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक हैं ये 5 देसी फास्ट फूड

स्ट्रीट फूड की खुशबू और स्वाद, बच्चों से लेकर बड़ों तक के मुंह में पानी भर देते हैं। लेकिन आप अगर पहले से ही स्ट्रोक या डायबिटीज रोगी हैं तो आपके लिए कुछ देसी स्ट्रीट फूड का सेवन खतरनाक हो सकता है। दरअसल, ज्यादातर स्ट्रीट फूड रिफाइंड मैदा, चीनी, आलू और डीप फ्राई करके बने होते हैं। जिनका सेवन करते ही 30 मिनट से लेकर एक घंटे के भीतर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।