5 देसी फास्ट फूड जो ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देते हैं, डायबिटीज रोगी रहें सावधान

स्ट्रीट फूड की खुशबू और स्वाद, बच्चों से लेकर बड़ों तक के मुंह में पानी भर देते हैं। लेकिन आप अगर पहले से ही स्ट्रोक या डायबिटीज रोगी हैं तो आपके लिए कुछ देसी स्ट्रीट फूड का सेवन खतरनाक हो सकता है। दरअसल, ज्यादातर स्ट्रीट फूड रिफाइंड मैदा, चीनी, आलू और डीप फ्राई करके बने होते हैं। जिनका सेवन करते ही 30 मिनट से लेकर एक घंटे के भीतर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।
समोसे में मुख्य रूप से मैदा और आलू भरा होता है। मैदा और आलू दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो पचने पर रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं।
गोलगप्पा, जिसे पानी पूरी के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस स्ट्रीट फूड है। गोलगप्पे तले हुए होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती हैं। जब इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाता है, तो यह ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं।
पाव में रिफाइन्ड शुगर उच्च मात्रा में होता है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही रिफाइन्ड शुगर के कारण पैनक्रियाज इन्सूलीन का उत्पादन करने लगते हैं जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है।
पाव में एडिटिव शुगर या हाई फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप होने के कारण इसमें कैलोरी हाई हो जाता है। अगर आप इसका सेवन नियमित तौर पर करते हैं तो ये एडिटिव अनहेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में पूरी तरह से मदद करते हैं। कई अध्ययन के अनुसार, इससे मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है।
गुलाब जामुन खाने से शुगर बढ़ सकती है क्योंकि इनमें चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर में तेज़ी से वृद्धि कर सकता है।
जलेबी खाने से डायबिटीज का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक चीनी की चाशनी और मैदा होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाकर इंसुलिन प्रतिरोध (insulin resistance) को बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।