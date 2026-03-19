धुरंधर 2: रणवीर सिंह का अतरंगी स्टाइल: स्कर्ट से पर्ल नेकलेस तक, एक्टर ने बदला इंडस्ट्री का फैशन गेम, देखें Pics

फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर एक्टर रणवीर सिंह की दमदार और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की लोग तारीफ कर रहे हैं। रणवीर ने फिल्म में स्पाई का किरदार निभाया है और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। रणवीर सिंह सिर्फ बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि फैशन गेम चेंजर भी कहे जाते हैं। एक्टर का यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस उन्हें सभी से अलग बनाता है। रणवीर सिंह कई बार ऐसे आउटफिट्स में नजर आ चुके हैं, जो काफी चर्चा में रहे। लेकिन फिर वही आउटफिट्स मेंस फैशन के लिए बड़े ट्रेंड्स बनते भी नजर आए। आज हम आपको रणवीर सिंह के कुछ हटके आउटफिट्स दिखाएंगे, जो धीरे-धीरे मेंस फैशन के ट्रेंड्स में शामिल हो रहे हैं।
रणवीर सिंह ने स्कर्ट पहनकर पब्लिक अपीयरेंस दी, तो यह सिर्फ एक आउटफिट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन गया। उन्होंने जेंडर नॉर्म्स को तोड़ते हुए दिखाया कि फैशन किसी एक दायरे में बंधा नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान और एक बार किसी इवेंट में ब्लैक स्कर्ट कैरी की थी। वह इस लुक में काफी कॉन्फिडेंट थे।
पर्ल नेकलेस को आमतौर पर महिलाओं की ज्वेलरी माना जाता है, लेकिन रणवीर सिंह ने इसे अपने स्टाइल में शामिल कर नया ट्रेंड सेट किया। उन्होंने नेकलेस को फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक के साथ पहना और स्टाइल का अलग ट्रेंड सेट किया।
ब्राइट नियॉन कलर्स को पहनने से अक्सर लड़के हिचकिचाते हैं और कई लोगों को ये जोकर जैसा लगता है। लेकिन रणवीर सिंह ने नियॉन कलर का सूट कॉन्फिडेंस के साथ पहनकर नया ट्रेंड बना दिया। उनका यह लुक बताता है कि अगर आप अपने स्टाइल में बोल्ड च्वॉइस करने से नहीं डरते, तो वही आपके फैशन लुक को सबसे अलग बना देता है।
फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी-सूट जैसे आउटफिट्स हमेशा से महिलाओं तक सीमित समझा गया है लेकिन रणवीर सिंह ने इसे कैरी कर फैशन का अलग ट्रेंड सेट किया। उन्होंने फ्लोरल शर्ट के साथ पैंट और फिर एक बार फ्लोरल प्रिंट वाला को-ऑर्ड सेट पहना था।
रणवीर सिंह कई बार ओवरसाइज्ड और कलर्स जैकेट्स भी पहने नजर आए हैं। उनके लुक्स काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश होते हैं। वरना मेंस फैशन में फिटेड जैकेट का ट्रेंड रहता था, अब लोग कलरफुल जैकेट्स भी पहन लेते हैं।
रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश करने में रणवीर सिंह का कोई जवाब नहीं है। चाहे वह पुराने दौर के प्रिंट्स हों या ड्रामेटिक सिल्हूट, उन्होंने हर बार विंटेज फैशन को नए अंदाज में पेश किया है और उसे यंग जेनरेशन के लिए कूल बना दिया है।
रणवीर सिंह ने कई मौकों पर प्रिंटेड सेट भी कैरी किए हैं, जो स्टाइल के मामले में कूल और फैशनेबल लगे हैं। प्रिंटेड सूट पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन रणवीर ने इसे भी काफी नॉर्मल स्टाइल कर दिया है।