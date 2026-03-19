धुरंधर 2: रणवीर सिंह का अतरंगी स्टाइल: स्कर्ट से पर्ल नेकलेस तक, एक्टर ने बदला इंडस्ट्री का फैशन गेम, देखें Pics

धुरंधर रणवीर सिंह के स्टाइलिश लुक्स

फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर एक्टर रणवीर सिंह की दमदार और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की लोग तारीफ कर रहे हैं। रणवीर ने फिल्म में स्पाई का किरदार निभाया है और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। रणवीर सिंह सिर्फ बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि फैशन गेम चेंजर भी कहे जाते हैं। एक्टर का यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस उन्हें सभी से अलग बनाता है। रणवीर सिंह कई बार ऐसे आउटफिट्स में नजर आ चुके हैं, जो काफी चर्चा में रहे। लेकिन फिर वही आउटफिट्स मेंस फैशन के लिए बड़े ट्रेंड्स बनते भी नजर आए। आज हम आपको रणवीर सिंह के कुछ हटके आउटफिट्स दिखाएंगे, जो धीरे-धीरे मेंस फैशन के ट्रेंड्स में शामिल हो रहे हैं।