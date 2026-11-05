Dhanteras Puja Outfit Ideas: अनारकली सूट से साड़ी तक, पूजा के लिए ट्राई करें ये 7 स्टाइलिश आउटफिट्स

धनतेरस पूजा हर घर में बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कई सारी तैयारियां इसकी पहले से ही कर लेते हैं। अगर आप भी धनतेरस की पूजा करने वाली हैं और उसमें ट्रेडिशनल लुक कैरी करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी ऑप्शन देख सकते हैं। अनारकली सूट, बनारसी साड़ी से लेकर शरारा सेट तक, ऐसे कई एथनिक ऑप्शन हैं जो आपके फेस्टिव लुक में चार चांद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा के लिए 7 ऐसे खूबसूरत आउटफिट आइडियाज, जिन्हें पहनकर आप दिखेंगी सबसे खास।
तारा सुतारिया के इस लुक से आप धनतेरस पूजा के लिए आइडिया ले सकती हैं। लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पर खूबसूरत सुनहरे रंग की जरी का काम और चौड़ा गोल्डन बॉर्डर है, जो इसे रॉयल लुक देता है। आप इसे बन हेयरस्टाइल, गजरे और कुंदन ज्वेलरी के साथ पहन सकती हैं।
रश्मिका मंदाना का गहरे लाल रंग का यह अनारकली सूट काफी खूबसूरत और रॉयल लग रहा है। इस पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो इसे खास बनाती है। इसके साथ सिल्क या बनारसी दुपट्टा पहन सकती हैं। गले में खूबसूरत नेकलेस और हाथों में चूड़ियां आपके लुक को और निखारेंगी।
माधुरी दीक्षित की पीले रंग की यह जॉर्जेट साड़ी देखने में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है। इस पर सीक्विन का हल्का काम किया गया है और बॉर्डर भी काफी सुंदर है। इसके साथ हैवी वर्क वाला ब्लाउज पहन सकती हैं। लुक को खास बनाने के लिए डायमंड या एमराल्ड ज्वेलरी ट्राई करें।
श्रीलीला का हल्दी पीले रंग का यह अनारकली सूट सिंपल होने के साथ ही काफी खूबसूरत है। इसकी नेकलाइन और बॉर्डर पर गोटा-पत्ती या जरी का काम है। इसके साथ हल्का दुपट्टा और खूबसूरत झुमके पहन सकती हैं। ये आउटफिट पूजा के दौरान आपको स्टाइलिश लुक देगा और कंफर्टेबल भी रहेगा।
श्रद्धा कपूर का नारंगी रंग का यह लहंगा धनतेरस के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस पर मिरर वर्क, गोटा-पत्ती का काम किया गया है, जो इसे फेस्टिव लुक देता है। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा पहनें। लुक को पूरा करने के लिए चोकर नेकलेस और मैचिंग चूड़ियां अच्छी लगेंगी।
माधुरी दीक्षित की ऑरेंज रंग की यह फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी हल्के आउटफिट पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी है। इस पर खूबसूरत फूलों के प्रिंट और सजावटी गोटा बॉर्डर है। इसके साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज पहनें। झुमकों के साथ आपका लुक सिंपल होने के साथ स्टाइलिश भी लगेगा।
कृति शेट्टी का नारंगी रंग का यह फ्रॉक स्टाइल कुर्ती और प्लाजो सेट दिन की पूजा के लिए परफेक्ट रहेगा। इस पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और जरी का काम किया गया है। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा पहनकर अपना लुक पूरा करें। यह आउटफिट आपको खूबसूरत लुक देगा।