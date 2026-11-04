धनतेरस पर गोल्ड ईयरिंग्स लेने की सोच रहीं? कम बजट में देखें 8 हल्के और सुंदर डिजाइन

धनतेरस का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी धनतेरस पर गोल्ड ज्वैलरी लेने का प्लान बना रही हैं, हो गोल्ड के ईयरिंग्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बजट थोड़ा कम है तो हल्के में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इन्हें आप डेली वियर में तो पहन ही लेंगी, साथ ही कहीं आने जाने के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगे। यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी डिजाइंस शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अपने लिए ईयरिंग्स का चुनाव कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अगर आपके पास झुमकी वाली बाली नहीं हैं, तो धनतेरस पर ये ऑप्शन बढ़िया रह सकता है। ऐसी ईयरिंग्स सूट के साथ बिल्कुल पंजाबी लुक देती हैं। ज्यादा भारी भी नहीं होतीं, इसलिए कम बजट में ही स्टाइलिश लुक मिल जाता है। इन्हें आप हर ओकेजन पर पहन सकती हैं।
बहुत हल्के में ईयरिंग्स लेना चाहती हैं तो ऐसे टॉप्स चुन सकती हैं। ये कानों में बेहद प्यारे लगते हैं और क्लासी सा लुक देते हैं। खासकर अगर आप डेली वियर में पहनने के लिए हल्के और स्टाइलिश ईयरिंग्स चाहती हैं, तो कम बजट में ऐसे टॉप्स बनवा सकती हैं।
शादी-ब्याह में पहनने के लिए थोड़े से हेवी ईयरिंग्स ही बढ़िया रहते हैं। ऐसे में आप ये वाला डिजाइन देख सकती हैं। ये कानों में बेहद आकर्षक लगेगा, साथ ही बहुत भारी भी नहीं है इसलिए कंफर्ट भी बना रहेगा।
इस तरह के हल्के ईयरिंग्स काफी फैंसी लगते हैं। इसमें चेहरे की शेप काफी सुंदर लगती है। अगर आप हल्के में ऐसे ईयरिंग्स चाहती हैं, जिन्हें हर मौके पर पहना जा सके तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं।
सुई धागा ईयरिंग्स में चेहरे की खूबसूरती अलग ही निखरकर आती है। अगर आपके कलेक्शन में ये नहीं हैं, तो धनतेरस पर इन्हें लेना प्लान कर सकती हैं। पतली चेन होने के कारण ये काफी लाइटवेट होते हैं और बजट में बन जाते हैं।
इस तरह के पंजाबी कुंडल डेली वियर से ले कर किसी खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं। काफी हल्के होते हैं और देखने में इनका लुक भी बेहद अट्रैक्टिव आता है। अगर आप रोजमर्रा में पहनने के लिए आरामदायक से ईयरिंग्स चाहती हैं, तो इन्हें बनवा सकती हैं।
आप चाहें तो छोटी झुमकी ईयरिंग्स भी बनवा सकती हैं। ये इंडियन आउटफिट्स के साथ कमाल की लगती हैं। खासकर शादी-ब्याह जैसा खास मौका हो तो साड़ी या सूट के साथ पहनने के लिए झुमकी से अच्छा विकल्प शायद ही कोई हो।
ऐसे ईयरिंग्स भी आपको बजट में मिल जाएंगे। इनमें झुमकी वाला पैटर्न है, जो साड़ी और सूट के साथ बेहद प्यारा लगता है। इस तरह के ईयरिंग्स हर फेस शेप पर बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। खास मौकों पर पहनने के लिए भी ये बेस्ट हैं।