धनतेरस पर गोल्ड ईयरिंग्स लेने की सोच रहीं? कम बजट में देखें 8 हल्के और सुंदर डिजाइन

हल्के में बनवाएं ये ईयरिंग्स

धनतेरस का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी धनतेरस पर गोल्ड ज्वैलरी लेने का प्लान बना रही हैं, हो गोल्ड के ईयरिंग्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बजट थोड़ा कम है तो हल्के में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इन्हें आप डेली वियर में तो पहन ही लेंगी, साथ ही कहीं आने जाने के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगे। यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी डिजाइंस शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अपने लिए ईयरिंग्स का चुनाव कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)