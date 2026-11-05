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धनतेरस पर खरीदने के लिए गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, देखें यहां

धनतेरस पर गोल्ड की शॉपिंग का प्लान है और बीवी के लिए रिंग खरीदना चाहते हैं तो इन ब्यूटीफुल डिजाइन को देख लें। बजट में होने के साथ ही ये डिजाइन डेली वियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

AparajitaNov 05, 2026 05:46 pm IST
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गोल्ड रिंग डिजाइन

धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदने का प्लान है तो घर की लक्ष्मी यानी बीवी को खुश करने के लिए खूबसूरत रिंग घर लाएं। डेली वियर के लिए परफेक्ट होने के साथ ही ये स्मॉल गोल्ड रिंग डिजाइन बजट में भी आ जाएंगी। देखें गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, जो दो से चार ग्राम में आराम से बनकर रेडी हो जाएंगे। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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सेंटर में फ्लावर डिजाइन

सेंटर में फ्लावर वाली ये डिजाइन ज्वैलर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। इस तरह की डिजाइन दो से तीन ग्राम में बन जाएगी और लेडीज को खूब पसंद आती हैं।

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क्रिसक्रॉस पैटर्न

गोल्ड की लाइटवेट डिजाइन बनवानी है जो कम ग्राम में बनकर रेडी हो जाए और डेली वियर के लिए परफेक्ट हो तो इस तरह की डिजाइन खरीदें।

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गोल्ड स्टैक रिंग

गोल्ड रिंग के लिए स्टैक वाली डिजाइन काफी ट्रेंड में है। लेकिन सिंपल नहीं चाहते तो उसमे ऐसे फूल वाली डिजाइन खरीदें। ये डेली वियर के लिए सुंदर दिखेगी।

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स्टनिंग डिजाइन गोल्ड रिंग

सोने की अंगूठी खरीदनी है जो आप रोजाना पहन सकें तो इस तरह की डिजाइन खरीद सकती हैं। धनतेरस पर सोना घर लाना है तो ऐसी डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी।

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स्टनिंग गोल्ड रिंग डिजाइन

गोल्ड रिंग में डेलीवियर के लिए लिए डिजाइन चाहिए, जिसे धनतेरस पर खरीद सकें तो इस तरह की ट्रेंडी डिजाइन खरीद सकते हैं।

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फ्लावर रिंग डिजाइन

डेलीवियर में फ्लावर रिंग सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये डिजाइन स्मूद फिनिश के साथ होती है और इनके किनारे स्किन पर चुभते नहीं है।

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ट्रेडिशनल रिंग डिजाइन

छोटे गोल्ड ज्वैलर के दुकानदार अधिकतर इस तरह की रिंग डिजाइन रखते हैं जो कम वजन में बनकर रेडी हो जाती है और आराम से बजट में आ जाती है।

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