धनतेरस पर खरीदने के लिए गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, देखें यहां

गोल्ड रिंग डिजाइन

धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदने का प्लान है तो घर की लक्ष्मी यानी बीवी को खुश करने के लिए खूबसूरत रिंग घर लाएं। डेली वियर के लिए परफेक्ट होने के साथ ही ये स्मॉल गोल्ड रिंग डिजाइन बजट में भी आ जाएंगी। देखें गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, जो दो से चार ग्राम में आराम से बनकर रेडी हो जाएंगे। (सभी इमेज साभार- Pintrest)