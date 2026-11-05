धनतेरस पर खरीदने के लिए गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, देखें यहां

धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदने का प्लान है तो घर की लक्ष्मी यानी बीवी को खुश करने के लिए खूबसूरत रिंग घर लाएं। डेली वियर के लिए परफेक्ट होने के साथ ही ये स्मॉल गोल्ड रिंग डिजाइन बजट में भी आ जाएंगी। देखें गोल्ड रिंग की ब्यूटीफुल 7 डिजाइन, जो दो से चार ग्राम में आराम से बनकर रेडी हो जाएंगे। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
सेंटर में फ्लावर वाली ये डिजाइन ज्वैलर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। इस तरह की डिजाइन दो से तीन ग्राम में बन जाएगी और लेडीज को खूब पसंद आती हैं।
गोल्ड की लाइटवेट डिजाइन बनवानी है जो कम ग्राम में बनकर रेडी हो जाए और डेली वियर के लिए परफेक्ट हो तो इस तरह की डिजाइन खरीदें।
गोल्ड रिंग के लिए स्टैक वाली डिजाइन काफी ट्रेंड में है। लेकिन सिंपल नहीं चाहते तो उसमे ऐसे फूल वाली डिजाइन खरीदें। ये डेली वियर के लिए सुंदर दिखेगी।
सोने की अंगूठी खरीदनी है जो आप रोजाना पहन सकें तो इस तरह की डिजाइन खरीद सकती हैं। धनतेरस पर सोना घर लाना है तो ऐसी डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी।
गोल्ड रिंग में डेलीवियर के लिए लिए डिजाइन चाहिए, जिसे धनतेरस पर खरीद सकें तो इस तरह की ट्रेंडी डिजाइन खरीद सकते हैं।
डेलीवियर में फ्लावर रिंग सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये डिजाइन स्मूद फिनिश के साथ होती है और इनके किनारे स्किन पर चुभते नहीं है।
छोटे गोल्ड ज्वैलर के दुकानदार अधिकतर इस तरह की रिंग डिजाइन रखते हैं जो कम वजन में बनकर रेडी हो जाती है और आराम से बजट में आ जाती है।