Dhanteras 2025 :भारत के 7 प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर, दर्शन करने से मिलता है धन और अरोग्य

हिंदू धर्म में हर त्योहार को मनाने के पीछे एक अलग और खास महत्व छिपा हुआ होता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा त्योहार दीवाली 2025 कुछ ही दिनों में आने वाला है। दीवाली के पंच दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस 2025 से होकर भैया दूज 2025 पर समाप्त होती है। बता दें, इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्तूबर को मनाया जाएगा। ज्यादातर लोग धनतेरस 2025 को सिर्फ सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदने तक सीमित समझते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का भी विधान बताया गया है। भगवान धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक हैं और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्यता, रोग-दोष से मुक्ति और धन और समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर इस धनतेरस आप भी आरोग्य के साथ धन और समृद्धि का वरदान चाहते हैं तो भारत के इन 7 प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर में भगवान धन्वंतरि के दर्शन कर सकते हैं।
कोयंबटूर में श्री धन्वंतरि मंदिर (तमिलनाडु) आयुर्वेद ट्रस्ट परिसर (AVCRI) में स्थित एक दुर्लभ मंदिर है, जो चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि को समर्पित है। यह मंदिर स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी प्रार्थना करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहां प्रतिदिन रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं।
श्रीरंगम, तमिलनाडु में, विश्व के सबसे बड़े कार्यरत हिंदू मंदिरों में से एक श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के परिसर में धन्वंतरि मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान धन्वंतरि को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु का सबसे पुराना धन्वंतरि मंदिर है।
रामनाथपुरम जिले में भगवान धन्वंतरि का एक मंदिर है, जो स्थानीय भक्तों और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए लोकप्रिय है। यह मंदिर भी क्षेत्र में स्वास्थ्य और कल्याण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
केरल के त्रिचूर जिले के नेल्लुवाई में स्थित श्री धन्वंतरि मंदिर, भगवान धन्वंतरि को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर अपने औषध प्रसाद के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे प्रतिदिन कुट्टनचेरी मनु मूस बनाते हैं। भक्त इस मंदिर में सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और धन्वंतरि होम का भी आयोजन किया जाता है।
इंदौर शहर में स्थित यह प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर आधुनिक शैली का है,लेकिन 180 वर्ष से अधिक पुराने इस मंदिर में भगवान धन्वंतरि की पूजा प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही होती है। यहां स्वास्थ्य मेले और आयुर्वेदिक शिविर आयोजित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है।
यह मंदिर हरिद्वार (उत्तराखंड)के आड़ा बाजार में स्थित है, जो आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि को समर्पित है और आरोग्य प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अष्टधातु की मूर्ति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश, शंख और चक्र धारण किए हुए हैं।
भारत में भगवान धन्वंतरि के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक नेल्लुवाई का धन्वंतरि मंदिर है। किंवदंती के अनुसार मंदिर की उत्पत्ति 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। यह मंदिर भगवान धन्वन्तरि को चिकित्सा के देवता के रूप में दर्शाता है और चिकित्सा की सभी शाखाओं के चिकित्सक उनकी उपासना मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं।