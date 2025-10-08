Dhanteras 2025 :भारत के 7 प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर, दर्शन करने से मिलता है धन और अरोग्य

भारत के 7 प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर

हिंदू धर्म में हर त्योहार को मनाने के पीछे एक अलग और खास महत्व छिपा हुआ होता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा त्योहार दीवाली 2025 कुछ ही दिनों में आने वाला है। दीवाली के पंच दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस 2025 से होकर भैया दूज 2025 पर समाप्त होती है। बता दें, इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्तूबर को मनाया जाएगा। ज्यादातर लोग धनतेरस 2025 को सिर्फ सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदने तक सीमित समझते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का भी विधान बताया गया है। भगवान धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक हैं और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्यता, रोग-दोष से मुक्ति और धन और समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर इस धनतेरस आप भी आरोग्य के साथ धन और समृद्धि का वरदान चाहते हैं तो भारत के इन 7 प्रसिद्ध धन्वंतरि मंदिर में भगवान धन्वंतरि के दर्शन कर सकते हैं।