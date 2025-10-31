देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के लिए रंगोली से सजाएं चौक, देख लें ये डिजाइन

उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। इस भजन के साथ देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभारंभ किया जाता है। वहीं इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी की पूजा का भी नियम है। इसलिए लोग तुलसी के चौरे को शादी के मंडप जैसा सजाते हैं और रंगोली भी बनाते हैं। अगर आप भी चौरा सजाने के लिए सुंदर डिजाइन खोज रहीं तो देख लें ये 7 रंगोली की बेस्ट डिजाइन। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
तुलसी विवाह की पूजा करनी है तो चौक सजाने के लिए ये सिंपल और आसान सी डिजाइन शुद्ध आटे से बनाकर तैयार की जा सकती है। ये डिजाइन मिनटों में बनकर तैयार हो जायेगी।
तुलसी पूजा का चौरा सजाना है तो शुद्ध आटे से ये आसान सी बन जाने वाली रंगोली की डिजाइन बनाकर तैयार कर लें।
तुलसी जी के पौधे के पास पूजा का इंतजाम है तो ये पौधे के आकार वाली रंगोली बनाकर चौक सजाएं। ये रंगोली की डिजाइन बिल्कुल आसान और क्रिएटिव है।
तुलसी विवाह पर रंगोली बनानी है तो तुलसी जी के पूरे चौरे के साथ पौधे के आकार को भी रंगोली में सजा दें। ये सुंदर दिखेगा।
तुलसी विवाह का सुंदर मंडप सजाना है तो साथ में ये रंगोली भी बना लें। गन्ने का बना मंडप, बीच में माता तुलसी और साथ ही गठबंधन की ये डिजाइन काफी क्रिएटिव है और सुंदर दिख रही है।
रंगोली की ये डिजाइन काफी ज्यादा आर्टिस्टिक लग रही है। जिसे बनाने के लिए रंगों का सही इस्तेमाल किया गया है। तुलसी विवाह की पूजा के लिए गन्ने से मंडप बनाया जाता है। जो कि इस रंगोली में काफी नेचुरल दिख रहा है और पूरी रंगोली सुंदर नजर आ रही है।
तुलसी जी के विवाह का मंडप सजा रहे हैं तो साथ में ये शुभ विवाह वाला रंगोली बनाकर तैयार करें। सुंदर दिखेगा।