फोटो

सूट सिलवाने से पहले देखें ट्रेंड में कैसे डिजाइन चल रहे, गले+बाजू+चाक+ मोहरी के लिए फैंसी पैटर्न!

Suit Stitching Trends: सूट में डिजाइनर टच एड करना है, तो सिंपल से ट्रेंड्स ट्राई कर सकती हैं। प्लेन सूट का कपड़ा भी है तो भी इनकी मदद से स्टाइलिश दिखने लगेगा। 

Anmol ChauhanFeb 23, 2026 02:46 pm IST
1/10

सूट को स्टाइलिश अंदाज में स्टिच कराएं

सूट के कपड़े का डिजाइन और रंग जितना मायने रखता है उतना ही ये भी रखता है कि आपने इसे सिलवाया कैसे है। सूट के गले, स्लीव्स, दामन और बॉटम को अगर आप वही बोरिंग सिंपल तरीके से स्टिच करा लेती हैं, तो जाहिर है लुक एकदम बेसिक ही आएगा। वहीं अगर आपको सूट में डिजाइनर टच एड करना है, तो सिंपल से ट्रेंड्स ट्राई कर सकती हैं। प्लेन सूट का कपड़ा भी है तो भी इनकी मदद से स्टाइलिश दिखने लगेगा। किसी फंक्शन के लिए सूट सिलवाना है या डेली वियर सूट को ही फैंसी लुक देना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी स्टाइल ट्राई करें। (All Images Credit- Pinterest)

2/10

दामन पर कट आउट वर्क कराएं

सूट के दामन को प्लेन रखने की बजाय थोड़ा सा फैंसी टच जरूर दें। आप दामन पर कट आउट वर्क करा सकती हैं। सिंपल से सूट को भी ये काफी स्टाइलिश लुक देता है। पाकिस्तानी स्टाइल सूट पसंद करती हैं, तो कट वर्क वाले दामन ट्राई कर सकती हैं।

3/10

स्लीव्स पर लेस लगवाएं

स्लीव्स को ट्रेंडी टच दे कर आप पूरे सूट का लुक एन्हांस कर सकती हैं। बस मैचिंग लेस ले कर इसकी स्लीव्स पर अटैच करा लें, बहुत ही फैंसी और पॉलिश्ड लुक मिलेगा। ढीली आस्तीने बनवा रही हैं, तो नेट वाली लेस बहुत ही सुंदर लुक देगी।

4/10

स्लिट वर्क वाली स्लीव्स ट्रेंड में हैं

इन दिनों स्लिट वर्क वाली स्लीव्स काफी ट्रेंड में हैं। ऐसे में आप भी अपने सूट की बाजुओं पर ये वर्क करा सकती हैं। बहुत ही सिंपल होता है लेकिन देखने में काफी ट्रेंडी लगता है। स्लिट के साथ आप लेस, बीड्स या बटन का यूज भी कर सकती हैं।

5/10

स्कैलप कट वर्क लगेगा स्टाइलिश

आजकल स्कैलप कट वर्क भी काफी ट्रेंड में बना हुआ है। ये डिजाइन आप सूट में कई जगह बनवा सकती हैं। खासतौर से अगर प्लेन कपड़े का सूट बनवा रही हैं, तो ये कट वर्क बेस्ट रहेगा। सूट की साइड्स, गले और स्लीव्स पर स्कैलप कट वर्क काफी फैंसी लगता है। साथ ही बॉटम जैसे सलवार और प्लाजो की मोहरी पर भी ये काफी जचेगा।

6/10

सूट के चाक पर लेस लगवाएं

सूट के चाक यानी किनारों को सिंपल रखने के बजाए लेस अटैच कराएं। इस हैक से आपका सिंपल सूट भी हेवी लगने लगता है। आजकल पर्ल लेस काफी ट्रेंड में है। आप चाहें तो और ट्रेडिशनल लुक के लिए गोटा पट्टी लेस भी अटैच करा सकती हैं।

7/10

गोल गले की जगह स्टाइलिश डिजाइन ट्राई करें

हर बार वही गोल गला सिलवाना छोड़िए। आजकल काफी फैंसी गले के डिजाइन हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। आप कट वर्क लेस से नेकलाइन बनवा सकती हैं, पर्ल लगवा सकती हैं या स्टाइलिश कट वर्क वाली कोई भी नेकलाइन ट्राई कर सकती हैं।

8/10

पैच वर्क वाली नेकलाइन डिजाइन कराएं

पैच वर्क काफी स्टाइलिश लगता है। आप अपने मनपसंद रंग का प्लेन सूट सिलवा सकती हैं और उसकी नेकलाइन पर कोई भी डिजाइनर पैच वर्क करा सकती हैं। आप किसी भी दूसरे प्रिंटेड कपड़े को ले कर अलग से नेकलाइन बनवाकर पैच की तरह अटैच करा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

9/10

सिंपल आउटफिट में गोटा से डालें जान

सूट कपड़ा थोड़ा सिंपल है तो ओवरऑल आउटफिट को स्पाइस अप करने के लिए आप गोटा चट्टापट्टी की लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सूट के चाक, गले, दामन और स्लीव्स; कहीं पर भी लगाई जा सकती हैं और देखने में भी ये बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं।

10/10

सूट के बॉटम को डिजाइनर रखें

सूट का बॉटम भी काफी मायने रखता है। अब वही प्लेन बेसिक डिजाइन छोड़िए और मोहरी को थोड़ा स्टाइलिश रखिए। आप मोहरी पर फैंसी कट वर्क पैटर्न ट्राई कर सकती हैं, लेस, नेट का वर्क और यहां तक कि पर्ल और बीड्स से भी बॉटम को काफी स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है।

