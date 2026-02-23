सूट सिलवाने से पहले देखें ट्रेंड में कैसे डिजाइन चल रहे, गले+बाजू+चाक+ मोहरी के लिए फैंसी पैटर्न!

सूट को स्टाइलिश अंदाज में स्टिच कराएं

सूट के कपड़े का डिजाइन और रंग जितना मायने रखता है उतना ही ये भी रखता है कि आपने इसे सिलवाया कैसे है। सूट के गले, स्लीव्स, दामन और बॉटम को अगर आप वही बोरिंग सिंपल तरीके से स्टिच करा लेती हैं, तो जाहिर है लुक एकदम बेसिक ही आएगा। वहीं अगर आपको सूट में डिजाइनर टच एड करना है, तो सिंपल से ट्रेंड्स ट्राई कर सकती हैं। प्लेन सूट का कपड़ा भी है तो भी इनकी मदद से स्टाइलिश दिखने लगेगा। किसी फंक्शन के लिए सूट सिलवाना है या डेली वियर सूट को ही फैंसी लुक देना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी स्टाइल ट्राई करें। (All Images Credit- Pinterest)