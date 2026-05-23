'देसी क्वीन' सपना चौधरी के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइंस, हर साड़ी लुक में लगाएंगे चार चांद

सपना चौधरी का फैशन हमेशा सिंपल लेकिन बहुत क्लासी नजर आता है। वह ज्यादातर ऐसी साड़ियां और ब्लाउज पहनती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं। उनके ब्लाउज डिजाइंस में डीप बैक, एम्ब्रॉयडरी, नेट स्लीव्स और स्टाइलिश कट्स देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि उनके लुक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। अगर आप भी शादी, पार्टी या फेस्टिव सीजन में अलग और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो सपना चौधरी के ये ब्लाउज डिजाइंस आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं।
सपना चौधरी का डीप बैक ब्लाउज डिजाइन काफी ट्रेंडी और ग्लैमरस लगता है। इस तरह का ब्लाउज सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश बना देता है। डीप बैक के साथ डोरी या बो डिजाइन लुक को और खूबसूरत बनाते हैं। शादी, रिसेप्शन और पार्टी फंक्शन में यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सिल्क, साटन या जॉर्जेट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। इसके साथ बन हेयरस्टाइल और लंबे ईयररिंग्स पूरे लुक को और आकर्षक बना देंगे। यह डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं को पसंद आता है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक चाहती हैं।
अगर आप एलिगेंट और क्लासी लुक चाहती हैं, तो सपना चौधरी का फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। यह डिजाइन खासतौर पर नेट या शिफॉन साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। फुल स्लीव ब्लाउज आपके लुक को रॉयल टच देता है। इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी या सीक्विन वर्क लुक को और खूबसूरत बनाते हैं। फेस्टिवल और फैमिली फंक्शन में यह डिजाइन काफी पसंद किया जाता है। इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप करने से आपका पूरा लुक बेहद ग्रेसफुल दिखाई देगा।
सपना चौधरी अक्सर हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज पहनती हैं जो बहुत रिच और स्टाइलिश लगते हैं। गोल्डन या सिल्वर थ्रेड वर्क वाला ब्लाउज सिंपल साड़ी में भी शानदार लुक देता है। इस तरह के ब्लाउज शादी और बड़े फंक्शन के लिए परफेक्ट रहते हैं। अगर आपकी साड़ी प्लेन है, तो एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज पूरा फोकस अपने ऊपर ले आता है। इसके साथ हैवी झुमके और बन हेयरस्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए बेस्ट है जो बिना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के रॉयल लुक चाहती हैं।
हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में हैं और सपना चौधरी ने भी इस स्टाइल को बखूबी कैरी किया है। इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क डिजाइन को और आकर्षक बना देते हैं। यह ब्लाउज डिजाइन पार्टी और फेस्टिव सीजन दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसे आप प्लेन या फ्लोरल साड़ी के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। खुले बाल और न्यूड मेकअप के साथ यह लुक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाई देता है।
स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन सपना चौधरी के सबसे स्टाइलिश लुक्स में से एक माना जाता है। यह डिजाइन खासतौर पर यंग और मॉडर्न लुक देने के लिए परफेक्ट है। साटन, सिल्क और ऑर्गेंजा साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी या बॉर्डर डिजाइन पूरे लुक को और बेहतर बनाते हैं। अगर आप पार्टी या कॉकटेल फंक्शन में ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ डायमंड ज्वेलरी और हाई हील्स आपका लुक और स्टाइलिश बना देंगे।
सपना चौधरी का सिंपल ब्लाउज स्टाइल भी काफी वायरल रहता है। कई बार वह बिना ज्यादा वर्क वाले ब्लाउज पहनती हैं जो बहुत एलिगेंट लगते हैं। सिंपल राउंड नेक, क्लीन कट और हल्के बॉर्डर वाले ब्लाउज हर उम्र की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं। यह डिजाइन ऑफिस पार्टी, पूजा या छोटे फंक्शन के लिए परफेक्ट रहता है। आप इसे कॉटन, सिल्क या जॉर्जेट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। कम एक्सेसरीज और हल्के मेकअप के साथ यह लुक बहुत क्लासी दिखाई देता है।
अगर आप सपना चौधरी जैसा स्टाइल पाना चाहती हैं, तो ब्लाउज डिजाइन के साथ सही साड़ी और एक्सेसरीज चुनना भी जरूरी है। डीप बैक या स्टाइलिश ब्लाउज के साथ बन हेयरस्टाइल अच्छा लगता है। वहीं, सिंपल ब्लाउज के साथ खुले बाल और हल्की ज्वेलरी बेहतर दिखती है। रंगों का सही कॉम्बिनेशन भी आपके लुक को खास बनाता है। आप गोल्डन, रेड, ब्लैक और रॉयल ब्लू जैसे रंग ट्राई कर सकती हैं। सही फिटिंग वाला ब्लाउज आपके पूरे साड़ी लुक को बेहद स्टाइलिश और आकर्षक बना देता है।