'देसी क्वीन' सपना चौधरी के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइंस, हर साड़ी लुक में लगाएंगे चार चांद

डीप बैक ब्लाउज डिजाइन

सपना चौधरी का डीप बैक ब्लाउज डिजाइन काफी ट्रेंडी और ग्लैमरस लगता है। इस तरह का ब्लाउज सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश बना देता है। डीप बैक के साथ डोरी या बो डिजाइन लुक को और खूबसूरत बनाते हैं। शादी, रिसेप्शन और पार्टी फंक्शन में यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सिल्क, साटन या जॉर्जेट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। इसके साथ बन हेयरस्टाइल और लंबे ईयररिंग्स पूरे लुक को और आकर्षक बना देंगे। यह डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं को पसंद आता है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक चाहती हैं।