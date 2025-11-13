इन सर्दियों में जरूर बनाकर खाएं ये 7 तरह के साग, स्वाद और पोषण से हैं भरपूर!

सर्दियों के मौसम में हरा साग खाने का मजा ही कुछ और होता है। गरमा-गरम साग के साथ मक्का, बाजरा या गेहूं की घी लगी हुई रोटियां हर किसी को खूब भाती हैं। साग सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगता, बल्कि सेहत के लिए सुपरफूड है। तो इस सर्दियों के सीजन में अपनी डाइट में अलग-अलग साग बनाकर डाइट में शामिल करें। यहां हम आपको 7 तरह के साग बता रहे हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
सरसों के साग और मक्के की रोटी के बिना सर्दियां अधूरी हैं। पंजाबी स्टाइल सरसों का साग खाने में बड़ा लजीज होता है और पौष्टिक भी। देसी घी या मक्खन डालकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के तड़के वाला पालक का साग भी सर्दियों में खूब बनता है। पालक में आयरन, विटामिन, मिनरल और कई एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं। ये हर तरह के रोटी के साथ खूब टेस्टी लगता है।
सर्दियों में हरा-हरा बथुआ भी मार्केट में आता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही इसमें विटामिन ए, सी और कैल्शियम भी मौजूद होते हैं। जीरा और हींग के तड़के से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
चौलाई के पत्तों का साग भी खूब स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसकी हरी और लाल वैरायटी मार्केट में आती हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है और बोन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। ज्वार या बाजरा की रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है।
मूली के अलावा इसके पत्तों का साग भी बनाया जाता है। ये कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है। जरा सा अजवाइन, लहसुन और हरी मिर्च डालकर बहुत ही टेस्टी सा साग बना सकती हैं।
आयरन और कई पोषक तत्वों से भरपूर मेथी का साग भी आपको सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। इसका स्वाद हल्का कड़वा लग सकता है, लेकिन इसे पालक के साथ मिलाकर बनाएंगी तो स्वाद बैलेंस हो जाएगा।
चने के पत्तों का साग भी कई जगहों पर बनता है। ये आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। सर्दियों में ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। सरसों के तेल में अदरक लहसुन, प्याज और चुटकी भर गरम मसाला डालकर तड़का लगाने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।