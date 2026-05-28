समर पार्टी से लेकर डे आउटिंग तक, दीपिका सिंह की साड़ियां हैं हर मौके के लिए बेस्ट

पेस्टल पर्पल साड़ी का सॉफ्ट लुक

गर्मियों में पेस्टल रंग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं और दीपिका सिंह का यह पर्पल साड़ी लुक इसका अच्छा उदाहरण है। हल्का पर्पल रंग आंखों को सुकून देता है और बहुत एलिगेंट भी लगता है। साड़ी पर किया गया सिंपल डिजाइन इसे और स्टाइलिश बना रहा है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, जो पूरे लुक को बैलेंस कर रही है। यह लुक डे फंक्शन, ऑफिस पार्टी या फ्रेंड्स मीटअप के लिए परफेक्ट हो सकता है। कम मेहनत में भी यह लुक काफी क्लासी दिखाई देता है।