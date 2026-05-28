समर पार्टी से लेकर डे आउटिंग तक, दीपिका सिंह की साड़ियां हैं हर मौके के लिए बेस्ट

टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने ‘दीया और बाती हम’ शो से घर-घर में पहचान बनाई। लोग उन्हें आज भी संध्या बिंदणी के नाम से जानते हैं। एक्टिंग के साथ-साथ उनका साड़ी फैशन भी काफी पसंद किया जाता है। खास बात यह है कि उनके ज्यादातर साड़ी लुक्स गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। हल्के फैब्रिक, सॉफ्ट रंग और सिंपल स्टाइलिंग उनके हर लुक को खास बनाते हैं। अगर आप भी गर्मियों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो उनके ये साड़ी लुक्स जरूर ट्राई कर सकती हैं।
इस लुक में दीपिका सिंह ने हल्के रंग की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी लगती है। साड़ी का फैब्रिक काफी हल्का दिखाई देता है, जिससे इसे लंबे समय तक आसानी से पहना जा सकता है। छोटे प्रिंट और सॉफ्ट कलर इसे सिंपल लेकिन क्लासी बना रहे हैं। इसके साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज और ऑक्सिडाइज ज्वेलरी कैरी की है। यह लुक ऑफिस, डे आउटिंग या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। कम मेकअप के साथ यह स्टाइल और भी खूबसूरत लगता है।
दीपिका सिंह की यह ट्रेडिशनल प्रिंट साड़ी काफी रंगीन और फ्रेश लुक दे रही है। गर्मियों में ऐसे ब्राइट प्रिंट वाले आउटफिट बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी का डिजाइन ट्रेडिशनल टच देता है, लेकिन इसका स्टाइल मॉडर्न फील भी देता है। इसके साथ ग्रीन ब्लाउज और सिल्वर ज्वेलरी ने पूरे लुक को और खूबसूरत बना दिया है। इस तरह की साड़ी पूजा, छोटे फंक्शन या डे पार्टी के लिए परफेक्ट रहती है। अगर आप गर्मियों में कुछ ट्रेडिशनल और आरामदायक पहनना चाहती हैं, तो यह स्टाइल अच्छा ऑप्शन है।
गर्मियों में पेस्टल रंग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं और दीपिका सिंह का यह पर्पल साड़ी लुक इसका अच्छा उदाहरण है। हल्का पर्पल रंग आंखों को सुकून देता है और बहुत एलिगेंट भी लगता है। साड़ी पर किया गया सिंपल डिजाइन इसे और स्टाइलिश बना रहा है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, जो पूरे लुक को बैलेंस कर रही है। यह लुक डे फंक्शन, ऑफिस पार्टी या फ्रेंड्स मीटअप के लिए परफेक्ट हो सकता है। कम मेहनत में भी यह लुक काफी क्लासी दिखाई देता है।
व्हाइट साड़ी गर्मियों के लिए हमेशा से बेस्ट मानी जाती है और दीपिका सिंह का यह लुक काफी रॉयल दिख रहा है। हल्के फैब्रिक की यह साड़ी उन्हें बेहद ग्रेसफुल लुक दे रही है। इसके साथ उन्होंने हैवी डिजाइन वाला ब्लाउज पहना है, जो पूरे आउटफिट को पार्टी रेडी बना रहा है। गर्मियों में व्हाइट रंग शरीर को भी आराम देता है और देखने में भी फ्रेश लगता है। अगर आप किसी खास मौके पर सिंपल लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो यह लुक जरूर ट्राई कर सकती हैं।
दीपिका सिंह की यह ग्रीन साड़ी ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मिक्स है। साड़ी का रंग काफी रिच और फ्रेश दिखाई देता है। बॉर्डर पर किया गया डिजाइन इसे और आकर्षक बना रहा है। इसके साथ उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है, जो पूरे लुक को रॉयल फिनिश दे रही है। यह साड़ी शादी, पूजा या फैमिली फंक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। गर्मियों में ऐसे सिल्क ब्लेंड फैब्रिक अच्छे लगते हैं क्योंकि ये स्टाइलिश भी दिखते हैं और ज्यादा भारी भी महसूस नहीं होते।
गर्मियों में हमेशा हल्के फैब्रिक वाली साड़ियां चुननी चाहिए। कॉटन, लिनन, ऑर्गेंजा और हल्की जॉर्जेट साड़ियां इस मौसम के लिए सबसे अच्छी रहती हैं। बहुत भारी एम्ब्रॉयडरी और डार्क रंगों से बचना बेहतर होता है। दीपिका सिंह के ज्यादातर लुक्स में सॉफ्ट रंग और सिंपल स्टाइलिंग देखने को मिलती है, जो गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और कम मेकअप आपके पूरे लुक को और खूबसूरत बना सकते हैं। आराम और स्टाइल का बैलेंस रखना सबसे जरूरी होता है।
दीपिका सिंह के साड़ी लुक्स इसलिए खास लगते हैं क्योंकि उनमें जरूरत से ज्यादा भारीपन नहीं होता। उनके ज्यादातर आउटफिट सिंपल, एलिगेंट और आसानी से कैरी किए जा सकने वाले होते हैं। यही वजह है कि महिलाएं उनके फैशन को जल्दी पसंद करती हैं। वे हर साड़ी को बहुत नेचुरल तरीके से स्टाइल करती हैं, जिससे उनका लुक और भी रिलेटेबल लगता है। अगर आप भी गर्मियों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं और साथ में आराम भी चाहती हैं, तो दीपिका सिंह के ये साड़ी लुक्स बेहतरीन इंस्पिरेशन दे सकते हैं।