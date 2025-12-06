दीपिका पादुकोण से लेकर अनीत पड्डा, स्वदेश स्टोर लांच में यूं सजधज कर पहुंचीं हसीनाएं

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदीपिका पादुकोण से लेकर अनीत पड्डा, स्वदेश स्टोर लांच में यूं सजधज कर पहुंचीं हसीनाएं

Deepika Dadukone Janhvi Kapoor Aneet Padda Look: नीता अंबानी के स्वदेश स्टोर लांच के क्रिसमस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड हसीनाओं का ब्यूटीफुल  फैशनेबल अंदाज देखने को मिला। अनीत पड्डा से लेकर दीपिका पादुकोण के देख लें लुक।

AparajitaDec 06, 2025 09:40 pm IST
1/7

स्वदेश स्टोर लांच में बॉलीवुड हसीनाओं के ब्यूटीफुल लुक

नीता अंबानी के इनिशिएटिव स्वदेश के न्यू स्टोर लांच के मौके पर फिल्मी हसीनाओं ने समां बांध दिया। हैंडक्राफ्ट और आर्टिस्टिक डिजाइन किए कपड़ों को पहनकर पहुंची हसीनाओं के ब्यूटीफुल लुक देखने को मिले। जिसमे दीपिका पादुकोण से लेकर जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, करिश्मा कपूर से लेकर माधुरी दीक्षित तक शामिल हैं। देख लें इनके लुक...

2/7

दीपिका पादुकोण का स्वदेशी लुक

हथकरघा में बने नवरतन पाटन पटोला की चुनरी के साथ खूबसूरत अनारकली कुर्ते में रेडी दीपिका पादुकोण का लुक ब्यूटीफुल था। वहीं इस कुर्ते को दीपिका ने टेंपल और एंटीक डिजाइन की ईयररिंग्स के साथ पेयर किया है।

3/7

खुशी कपूर का बेसिक लुक

खुशी कपूर ने स्टोर लांच के मौके पर हथकरघा फैब्रिक से तैयार कस्टम सूट को पहनकर रेडी थीं।

4/7

जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर ने कस्टम मेड ब्यूटीफुल मनीष मल्होत्रा का गाउन कैरी किया था। ऑफ शोल्डर गाउन पर बनी ब्यूटीफुल ड्रैप डिटेल इसे यूनिक लुक दे रही थी।

5/7

ब्लैक साड़ी में माधुरी

वहीं माधुरी दीक्षित स्टोर के क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ब्लैक एंड गोल्ड कलर की साड़ी में माधुरी दीक्षित गॉर्जियस लुक में नजर आईं।

6/7

चंदेरी साड़ी में करिश्मा

स्वदेश इवेंट के लिए पहुंची करिश्मा कपूर ने सफेद एंड गोल्ड कलर की चंदेरी साड़ी को वियर किया था। फुल स्लीव ब्लाउज में उनका लुक क्लासी नजर आ रहा था।

7/7

अनीत पड्डा

स्वदेश लांच के मौके पर सैय्यारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी पहुंची। कॉपर शेड वाले कस्टमेड गाउन में अनीत चार्मिंग दिख रही थीं।

