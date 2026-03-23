लंबी लड़कियों पर फबते हैं दीपिका पादुकोण के ये 8 तरह के ब्लाउज डिजाइन, देसी लुक में लगाते हैं तड़का

लंबी लड़कियों के लिए ब्लाउज

साड़ी और लहंगे के साथ अगर आप एक सही ब्लाउज स्टिच करवाती हैं तो आपका लुक अट्रैक्टिव होता है। लंबी लड़कियां अगर सही ब्लाउज डिजाइन चुनती हैं तो ये उनके व्यक्तित्व और ऊंचाई को और भी निखार सकता है। लंबी लड़कियों के मुताबिक यहां कुछ बेहतरीन और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स हैं जो आपके देसी लुक में तड़का लगाने का काम करते हैं। (All Photo Credit: deepika.padukone.aura)