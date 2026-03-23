Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

लंबी लड़कियों पर फबते हैं दीपिका पादुकोण के ये 8 तरह के ब्लाउज डिजाइन, देसी लुक में लगाते हैं तड़का

साड़ी के साथ अगर ब्लाउज डिजाइन सही न हो तो लुक खिलकर नहीं आता। यहां दीपिका पादुकोण के 8 ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन हैं जो लंबी लड़कियों पर खूब अच्छे दिखते हैं। यहां दिए ब्लाउज डिजाइन देसी लुक में ‘तड़का’ लगाने का काम कर सकते हैं। 

Avantika JainMar 23, 2026 11:08 pm IST
1/9

लंबी लड़कियों के लिए ब्लाउज

साड़ी और लहंगे के साथ अगर आप एक सही ब्लाउज स्टिच करवाती हैं तो आपका लुक अट्रैक्टिव होता है। लंबी लड़कियां अगर सही ब्लाउज डिजाइन चुनती हैं तो ये उनके व्यक्तित्व और ऊंचाई को और भी निखार सकता है। लंबी लड़कियों के मुताबिक यहां कुछ बेहतरीन और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स हैं जो आपके देसी लुक में तड़का लगाने का काम करते हैं। (All Photo Credit: deepika.padukone.aura)

2/9

मॉडर्न-ट्रेडिशनल टच ब्लाउज डिजाइन

इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल टच वाले ब्लाउड डिजाइन को पहना है। जो ऑफ-शोल्डर स्लीव के साथ ब्रैलेट इंस्पायर्ड है। इस ब्लाउज में बनी स्वीटहार्ट नेकलाइन बोल्ड लुक पाने के लिए बेस्ट हैं।

3/9

वी-नेक ब्लाउज डिजाइन

ये हैवी एम्बेलिश्ड वी-नेक ब्लाउज है। यह स्टाइल ट्रेडिशनल बंधनी साड़ी के साथ बहुत ही एलिगेंट और रॉयल लगता है। ब्लाउज की हाफ-स्लीव्स सोफिस्टिकेटेड लुक दे रही है।

4/9

पर्ल-एम्बेलिश्ड कॉर्सेट ब्लाउज डिजाइन

दीपिका के इस पर्ल-एम्बेलिश्ड कॉर्सेट ब्लाउज डिजाइन ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसका आकार स्वीटहार्ट नेकलाइन जैसा है। इस ब्लाउज के साथ स्टेटमेंट पर्ल कॉलर डिजाइन रॉयल लुक दे रहा है।

5/9

टर्टलनेक ब्लाउज डिजाइन

हाई-नेक या टर्टलनेक ब्लाउज डिजाइन लंबी लड़कियों पर खूब फबते हैं। इसमें गर्दन पूरी तरह ढकी हुई रहती है। इस तरह के नेक के साथ फुल स्लीव्स क्लासी लुक देती हैं।

6/9

स्लीवलेस यू-नेक ब्लाउज डिजाइन

डीप यू-नेक डिजाइन काफी सुंदर दिखते हैं। दीपिका का ये ब्लाउज सामने से काफी ब्रॉड है, जिसकी वजह से कॉलर बोन खूबसूरती से हाईलाइट होती है।

7/9

हॉल्टर-नेक बैकलेस ब्लाउज डिजाइन

साड़ी में बोल्ड और कंटेम्परेरी लुक पाना चाहती हैं तो इस तरह के हॉल्टर-नेक बैकलेस ब्लाउज डिजाइन को बनवाएं।

8/9

ब्रॉड स्वीटहार्ट नेकलाइन

हाफ लेंथ स्लीव्स के साथ ब्रॉड स्वीटहार्ट नेकलाइन दिखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इससे आपको शाही लुक मिल सकता है।

9/9

प्लंजिंग वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज

डीप वी नेकलाइन और पतली स्ट्रैप्स वाला ब्लाउज लंबी लड़कियों पर काफी अच्छा लगता है। लंबा और सुडौल दिखने के लिए इस तरह के डिजाइन को बनवाएं।

Fashion Tips Deepika Padukone blouse design
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइललंबी लड़कियों पर फबते हैं दीपिका पादुकोण के ये 8 तरह के ब्लाउज डिजाइन, देसी लुक में लगाते हैं तड़का