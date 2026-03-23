लंबी लड़कियों पर फबते हैं दीपिका पादुकोण के ये 8 तरह के ब्लाउज डिजाइन, देसी लुक में लगाते हैं तड़का

साड़ी और लहंगे के साथ अगर आप एक सही ब्लाउज स्टिच करवाती हैं तो आपका लुक अट्रैक्टिव होता है। लंबी लड़कियां अगर सही ब्लाउज डिजाइन चुनती हैं तो ये उनके व्यक्तित्व और ऊंचाई को और भी निखार सकता है। लंबी लड़कियों के मुताबिक यहां कुछ बेहतरीन और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स हैं जो आपके देसी लुक में तड़का लगाने का काम करते हैं। (All Photo Credit: deepika.padukone.aura)
इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल टच वाले ब्लाउड डिजाइन को पहना है। जो ऑफ-शोल्डर स्लीव के साथ ब्रैलेट इंस्पायर्ड है। इस ब्लाउज में बनी स्वीटहार्ट नेकलाइन बोल्ड लुक पाने के लिए बेस्ट हैं।
ये हैवी एम्बेलिश्ड वी-नेक ब्लाउज है। यह स्टाइल ट्रेडिशनल बंधनी साड़ी के साथ बहुत ही एलिगेंट और रॉयल लगता है। ब्लाउज की हाफ-स्लीव्स सोफिस्टिकेटेड लुक दे रही है।
दीपिका के इस पर्ल-एम्बेलिश्ड कॉर्सेट ब्लाउज डिजाइन ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसका आकार स्वीटहार्ट नेकलाइन जैसा है। इस ब्लाउज के साथ स्टेटमेंट पर्ल कॉलर डिजाइन रॉयल लुक दे रहा है।
हाई-नेक या टर्टलनेक ब्लाउज डिजाइन लंबी लड़कियों पर खूब फबते हैं। इसमें गर्दन पूरी तरह ढकी हुई रहती है। इस तरह के नेक के साथ फुल स्लीव्स क्लासी लुक देती हैं।
डीप यू-नेक डिजाइन काफी सुंदर दिखते हैं। दीपिका का ये ब्लाउज सामने से काफी ब्रॉड है, जिसकी वजह से कॉलर बोन खूबसूरती से हाईलाइट होती है।
साड़ी में बोल्ड और कंटेम्परेरी लुक पाना चाहती हैं तो इस तरह के हॉल्टर-नेक बैकलेस ब्लाउज डिजाइन को बनवाएं।
हाफ लेंथ स्लीव्स के साथ ब्रॉड स्वीटहार्ट नेकलाइन दिखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इससे आपको शाही लुक मिल सकता है।
डीप वी नेकलाइन और पतली स्ट्रैप्स वाला ब्लाउज लंबी लड़कियों पर काफी अच्छा लगता है। लंबा और सुडौल दिखने के लिए इस तरह के डिजाइन को बनवाएं।