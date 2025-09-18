डांडिया नाइट का लेना है मजा तो ध्यान रखें ये बातें, नहीं लगेगी चोट ना होगी थकान

नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की अराधना के अलावा डांडिया और गरबा नाइट्स के लिए भी बेहद फेमस माना जाता है। इस दौरान कपल्स गरबा की मस्ती में झूमते हुए डांडिया से एक दूसरे के दिलों के तार छेड़ते हैं। लेकिन गरबा या डांडिया डांस करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो उत्सव का मजा किरकिरा होते देर नहीं लगती है। जी हां, हर साल डांडिया खेलते हुए चोट लगने या डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे कुछ सावधानियां बरतकर डांडिया के उत्साह का मजा दोगुना किया जा सकता है। Pic Credit : All Pics Pinterest
गरबा हो या डांडिया, शुरू करने से पहले शरीर को वार्म-अप करना जरूरी है। इसके लिए आप बॉडी को हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं।
अगर आप गरबा और डांडिया डांस के लिए अभी नए हैं, तो सोशल मीडिया पर गरबा स्टेप्स देखकर सीख सकते हैं। ऐसा करने से ना तोआपको और ना ही आपके पार्टनर को चोट लगने का खतरा होगा। उत्सव का हिस्सा बनने के लिए घर से प्रैक्टिस करके जरूर जाएं।
डांस करते समय पसीना बहुत निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए डांस के बीच-बीच में पानी या नींबू पानी जरूर पीते रहें।
गरबा करते समय व्यक्ति कई घंटे लगातार डांस करता रहता है। ऐसे में डांस करने के लिए कपड़े और जूतों का चयन सोच-समझकर करें।
गरबा खेलने से पहले पेट भरकर खाना ना खाएं। ऐसा करने से आपको डांस करने में परेशानी हो सकती है। अपनी मील को हल्का और हेल्दी रखें।
गरबा खेलने से एक रात पहले अच्छी नींद जरूर लें। ताकि अगले दिन आप गरबा खेलने के लिए पूरी तरह खुद को एक्टिव रख सकें।
अपने डांस को धीरे-धीरे शुरु करें। अगर शुरुआत में ही आप पूरे जोश से नाचना शुरू कर देंगे तो जल्दी थकान महसूस हो सकती है। डांडिया के पहले कुछ राउंड धीरे-धीरे निकालने के बाद अपनी एनर्जी बढ़ाएं।
लगातार डांस करने से थकावट और चक्कर आ सकते हैं। ऐसे में डांस का पूरा मजा और सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए डांस के कुछ राउंड के बाद खुद को थोड़ा रेस्ट दें।