डांडिया नाइट का लेना है मजा तो ध्यान रखें ये बातें, नहीं लगेगी चोट ना होगी थकान

गरबा और डांडिया डांस करते समय ध्यान रखें ये बातें

नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की अराधना के अलावा डांडिया और गरबा नाइट्स के लिए भी बेहद फेमस माना जाता है। इस दौरान कपल्स गरबा की मस्ती में झूमते हुए डांडिया से एक दूसरे के दिलों के तार छेड़ते हैं। लेकिन गरबा या डांडिया डांस करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो उत्सव का मजा किरकिरा होते देर नहीं लगती है। जी हां, हर साल डांडिया खेलते हुए चोट लगने या डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे कुछ सावधानियां बरतकर डांडिया के उत्साह का मजा दोगुना किया जा सकता है। Pic Credit : All Pics Pinterest