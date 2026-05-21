डेली वियर के लिए चांदी की पायल लेनी हैं? ट्रेंड में हैं ये 8 लाइटवेट डिजाइन, बजट में बन जाएंगे!

डेली वियर के लिए चांदी की पायल के डिजाइन

ज्वैलरी का ट्रेंड कितना भी बदले, लेकिन चांदी की पायल आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। वैसे भी भारतीय महिलाओं के लिए ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि ट्रेडीशन का भी हिस्सा है। इसलिए रोजमर्रा में भी ज्यादा शादीशुदा महिलाएं पायल पहने हुए मिल जाएंगी। हालांकि समय के साथ पायल के डिजाइन में काफी फर्क आया है। जहाँ पहले भारी भरकम घुंघरू वाली पायल का ट्रेंड था, आज पतली चेन वाली पायल फैशन में हैं। ये लाइटवेट होती हैं इसलिए डेली वियर में पहनने के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं। आप भी पायल लेने की सोच रही हैं, तो एक बार ये फैंसी डिजाइन आपको जरूर देख लेने चाहिए। (All Images Credit- Pinterest)