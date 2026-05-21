डेली वियर के लिए चांदी की पायल लेनी हैं? ट्रेंड में हैं ये 8 लाइटवेट डिजाइन, बजट में बन जाएंगे!

ज्वैलरी का ट्रेंड कितना भी बदले, लेकिन चांदी की पायल आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। वैसे भी भारतीय महिलाओं के लिए ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि ट्रेडीशन का भी हिस्सा है। इसलिए रोजमर्रा में भी ज्यादा शादीशुदा महिलाएं पायल पहने हुए मिल जाएंगी। हालांकि समय के साथ पायल के डिजाइन में काफी फर्क आया है। जहाँ पहले भारी भरकम घुंघरू वाली पायल का ट्रेंड था, आज पतली चेन वाली पायल फैशन में हैं। ये लाइटवेट होती हैं इसलिए डेली वियर में पहनने के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं। आप भी पायल लेने की सोच रही हैं, तो एक बार ये फैंसी डिजाइन आपको जरूर देख लेने चाहिए। (All Images Credit- Pinterest)
डेली वियर के लिए ऐसे पतली सी चेन वाली पायल बढ़िया रहेगी। ये देखने में भी काफी मॉडर्न है और इसमें घुंघरू भी नहीं है। अगर आप ऑफिस वियर के लिए पायल ले रही हैं, तो ये एकदम परफेक्ट हैं। इनमें डिजाइनर घुंघरू अटैच हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं लेकिन आवाज नहीं करते।
बॉल चेन डिजाइन वाली पायल काफी ट्रेंडी लगती हैं। डेली वियर के लिए अगर आप लाइटवेट और मॉडर्न दिखने वाले डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये वाली पायल बनवा सकती हैं। ऐसे डिजाइन साड़ी सूट जैसे एथनिक वियर के साथ खूब जचते हैं।
डबल चेन में काफी फैंसी पायल आती हैं। ये ना ज्यादा पतली होती हैं और न ही ज्यादा भारी। अगर आप नई बहु हैं तो ऐसे मीडियम डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इनमें भी घुंघरू मिनिमल रहते हैं, इसलिए आराम से आप ऑफिस वियर के लिए भी इन्हें ले सकती हैं।
ये स्नेक चेन वाली एंकलेट काफी स्टाइलिश लगती हैं। इनकी खासियत है कि आप इन्हें एथनिक आउटफिट के अलावा वेस्टर्न वियर के साथ भी पेयर कर सकती हैं। इनमें घुंघरू भी नहीं होते हैं और देखने में ये काफी मॉडर्न लगती हैं।
बॉल और ट्रिपल चैन वाली ये डिजाइनर पायल पैरों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। नई नवेली बहुओं के लिए ये परफेक्ट डिजाइन है। अगर आप थोड़ा सा हैवी डिजाइन चाहती हैं, जो मॉडर्न भी लगे और ट्रेडिशनल वियर के साथ भी जचे; तो ये एकदम परफेक्ट डिजाइन है।
आजकल कड़ा पायल काफी ट्रेंड में बनी हुई हैं। ये ट्रेडीशनल और मॉडर्न का फ्यूजन लगती हैं, जो साड़ी या सूट के लुक को और भी खास बना देती हैं। इन्हें भी आप किसी ऑफिस पार्टी या एथनिक लुक के साथ स्टाइल कर सकती हैं, बहुत ही ट्रेंडी लगेंगी।
अगर आपको एकदम मिनिमल डिजाइन पसंद आते हैं, तो ये पायल बनवा सकती हैं। पैरों में ये काफी सुंदर लगेंगी और कंफर्टेबल भी रहेंगी। इस डिजाइन की भी यही खासियत है कि आप ट्रेडिशनल के साथ-साथ वेस्टर्न वियर के साथ भी सुंदर लगेंगे।
लोटस शेप ज्वैलरी काफी सुंदर लगती है। आप भी कुछ इस तरह की पतली चेन वाली एंकलेट बनवा सकती हैं, जो काफी लाइटवेट हैं और पहनने में बहुत प्यारी लगेंगी। इन्हें भी आप एथनिक वियर के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकती हैं।