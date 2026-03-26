सोना हो रहा सस्ता! अभी बनवा लें गोल्ड का मंगलसूत्र, 2-3 ग्राम में बन जाएंगे ये 7 डिजाइन!

डेली वियर के लिए मंगलसूत्र के डिजाइन

हर महिला के लिए अपना मंगलसूत्र बेहद खास होता है। हो भी क्यों ना, इसे महज एक ज्वैलरी नहीं बल्कि अखंड सुहाग की निशानी के तौर पर जो देखा जाता है। मंगलसूत्र का महत्व तो आज भी वही है, लेकिन समय के साथ इसके डिजाइन में बदलाव जरूर आया है। आजकल महिलाएं स्टाइलिश और डेली वियर के लिए परफेक्ट डिजाइन्स चुनना पसंद करती हैं। मंगलसूत्र के लिए गोल्ड हमेशा से ही प्रिफर किया जाता रहा है, लेकिन अब उसके साथ स्टोन वर्क भी खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी अपने लिए कुछ नया और ट्रेंडी ढूंढ रही हैं, तो यहां हम आपके लिए गोल्ड मंगलसूत्र के लेटेस्ट डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप डेली वियर से ले कर खास मौकों तक आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)