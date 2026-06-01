चांदी की चेन में बनवाएं डेली पहनने वाले मंगलसूत्र, 7 डिजाइन हैं बेस्ट

सोने के मंंगलसूत्र डेली पहनना महंगा पड़ सकता है। ऊपर से इनके चोरी होने और छिनैती का भी डर रहता है। ऐसे में ये सिल्वर मंगलसूत्र ना केवल आपके ट्रेडिशन को बनाकर रखेंगे बल्कि यूनिक और ट्रेंडी लुक भी देंगे। बजट कम है या फिर शहर में स्नेचिंग बहुत होती है तो इन सिल्वर के बने मंगलसूत्र बनवाकर पहनें। यहां देख लें ट्रेंडी डिजाइंस। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
मार्केट में आजकल चांदी के काफी ज्यादा ज्वैलरी और डिजाइन मिलने लगे हैं। आप इन्हें दिखाकर अपने बजट के मुताबिक इसे बनवा सकती हैं। ये काली मोतियों के साथ पिरोकर बना मंगलसूत्र काफी अट्रैक्टिव है।
ट्रेंडी लुक में डेली वियर मंगलसूत्र चाहती हैं क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं तो ये काली मोतियों के साथ सिल्वर चेन में बना मंगलसूत्र ब्यूटीफुल दिखेगा। आप चाहें तो नजर वाले लॉकेट को चेंज कर सकती हैं।
गले में पड़ा ये छोटा सा डिजाइन वाला मंगलसूत्र हर किसी का ध्यान खींच लेगा। स्लीक और चमकते चांदी से तैयार इस तरह की डिजाइन आपके गले की खूबसूरती को बढ़ा देगा। अपने पति से सस्ता और टिकाऊ ये डिजाइन बनवाकर जरूर पहनें, सारी लेडीज इसे देखती ही रह जाएंगी।
चांदी के दो छोटे लॉकेट बनवाकर उसे काली मोतियों में पिरो लें। कम बजट है फिर ये डिजाइन आपको ट्रेंडी और अट्रैक्टिव लुक ही देगा।
सिंपल काली-पीली मोतियों की लड़ी में ऐसा सिल्वर लॉकेट बनवाकर डालें और पहनें। किसी भी एज ग्रुप की महिला इसे पहनकर स्टनिंग लुक पा जाएगी।
चांदी की चेन में काली मोतियों को पिरोकर ये मंगलसूत्र बनाया गया है। जिसकी रेंज काफी कम होगी और आपके बजट में भी फिट बैठेगी। डेली वियर के लिए ये मंगलसूत्र परफेक्ट दिखेगा।
सिल्वर बॉल चेन मंगलसूत्र काफी खूबसूरत है और महाराष्ट्रियन डिजाइन दिख रहा। इस तरह के मंगलसूत्र को भी आप बनवाकर पहन सकती हैं।