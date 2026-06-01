चांदी की चेन में बनवाएं डेली पहनने वाले मंगलसूत्र, 7 डिजाइन हैं बेस्ट

सिल्वर मंगलसूत्र डिजाइन

सोने के मंंगलसूत्र डेली पहनना महंगा पड़ सकता है। ऊपर से इनके चोरी होने और छिनैती का भी डर रहता है। ऐसे में ये सिल्वर मंगलसूत्र ना केवल आपके ट्रेडिशन को बनाकर रखेंगे बल्कि यूनिक और ट्रेंडी लुक भी देंगे। बजट कम है या फिर शहर में स्नेचिंग बहुत होती है तो इन सिल्वर के बने मंगलसूत्र बनवाकर पहनें। यहां देख लें ट्रेंडी डिजाइंस। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)