रोजाना पहनने के लिए गोल्ड की सुंदर बालियां, 3-4 ग्राम सोने में बन जाएंगी

कान में डेली वियर के लिए गोल्ड की ईयररिंग्स खरीदना चाहती हैं तो 2-4 ग्राम में बाली बनवा लें। कानों में पहनने के लिए छोटी बालियां हर एज ग्रुप के ऊपर सूटेबल दिखती हैं। बच्चियों को पहनाना हो या फिर कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग गर्ल या फिर महिलाएं, बाली ना केवल सुंदर, क्लासी दिखती है बल्कि पहनने में भी सुकून देती हैं। इन्हें पहनने से कानों पर दबाव नहीं बनता। यहां देखें बाली की सुंदर 7 डिजाइन, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट हैं। (सभी फोटो साभार-Pintrest)
सोने की बाली की ये डिजाइन अट्रैक्टिव है और ऑफिस-कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए डेली पहनने के लिए सुंदर दिखती है। 3-4 ग्राम सोने में बनी ये गोल्ड बाली अट्रैक्टिव दिखेगी।
हर रोज पहनने के लिए गोल्ड बाली की ये डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है। इस तरह के डिजाइन छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी कॉलेज-ऑफिस जाने वाली लड़कियों पर सुंदर दिखती हैं।
कानों में हैवी डिजाइन के ईयररिंग्स पहनना इरिटेटिंग लगता है तो इस तरह के बूंदों की लटकन वाली बाली बनवा लें। ये मैरिड वुमन के ट्रेडिशनल आउटफिट पर डेली वियर में अट्रैक्टिव दिखती हैं।
गोल्ड में बाली बनवानी है तो पत्तियों वाली ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी और ये कानों को हैवी लुक भी देती है। मात्र 2-3 ग्राम में हल्के वजन में छोटे से साइज की ये बाली कानों में पहनने पर प्रेशर नहीं डालती और सुंदर दिखती हैं।
प्लेन गोल्ड बाली पहनना नहीं चाहती तो इस तरह की गोल्ड बॉल्स डिजाइन को बनवाएं। ये उन लेडीज के को पसंद आएंगी जो हैवी डिजाइन चाहती हैं लेकिन कानों पर ज्यादा जोर ना डालें। बाली की डिजाइन कानों के छेद को सड़ने और पकने से भी रोकती है।
प्लेन गोल्ड की बाली की ये डिजाइन छोटी बच्चियों को डेलीवियर में पहना सकती हैं। इस तरह की बाली की डिजाइन बच्चियों के कानों के आसपास चोट लगने से बचाती हैं। टॉप्स की डंडियों से कान के पीछे चोट लगने का डर होता है वहीं कान के छेद भी कई बार पकने लगते हैं। तो छोटी बच्चियों को कान में बाली डिजाइन के ईयररिंग्स पहनाना बेस्ट होता है।
हैवी लुक के साथ कानों को लाइट फील करवाने वाले ईयररिंग्स चाहिए तो इस डिजाइन को सेव कर लें। ये इस तरह की बालियों का वजन ज्यादा नहीं होता और दिखने में क्यूट लगती है, साथ ही डेली वियर के लिए परफेक्ट होती है।