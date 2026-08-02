रोजाना पहनने के लिए गोल्ड की सुंदर बालियां, 3-4 ग्राम सोने में बन जाएंगी

डेली वियर के लिए गोल्ड बाली डिजाइन

कान में डेली वियर के लिए गोल्ड की ईयररिंग्स खरीदना चाहती हैं तो 2-4 ग्राम में बाली बनवा लें। कानों में पहनने के लिए छोटी बालियां हर एज ग्रुप के ऊपर सूटेबल दिखती हैं। बच्चियों को पहनाना हो या फिर कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग गर्ल या फिर महिलाएं, बाली ना केवल सुंदर, क्लासी दिखती है बल्कि पहनने में भी सुकून देती हैं। इन्हें पहनने से कानों पर दबाव नहीं बनता। यहां देखें बाली की सुंदर 7 डिजाइन, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट हैं। (सभी फोटो साभार-Pintrest)