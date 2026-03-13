प्रेशर कुकर में बनाएं रोज की ये 10 चीजें, गैस के साथ बचेगा टाइम, टेस्टी भी लगेंगी!

प्रेशर कुकर में बनाएं ये फूड्स, बचेगी गैस

आजकल LPG गैस की किल्लत से सभी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी गैस भी जल्दी खत्म हो जाती है तो कुकिंग मैथड में बदलाव ला सकती हैं। ऐसे कई डेली फूड आइटम हैं जो अगर प्रेशर प्रेशर में बनाएं तो ये जल्दी कुक हो जाते हैं। इससे गैस की भी बचत होगी और काफी टाइम भी सेव हो जाएगा। पतीले और दूसरे बर्तनों के मुकाबले प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऐसे में ये छोटा सा बदलाव कर के आप गैस काफी सेव कर सकती हैं।