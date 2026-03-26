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हेल्दी ईटिंग: फास्ट फूड छोड़ें! अपनाएं मुरमुरे जैसा देसी और हल्का नाश्ता

मुरमुरे एक हल्का और हेल्दी स्नैक है, जिसे काफी पुराने समय से खाया जाता रहा है। यह पचने में आसान होता है और कई स्वास्थ्य फायदे देता है। इसे हेल्दी स्नैकिंग का बेहतरीन उदाहरण भी कह सकते हैं। यहां जानें इसके बारे में-

Shubhangi GuptaMar 26, 2026 12:33 pm IST
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मुरमुरे क्या होते हैं?

दादी-नानी के जमाने से मुरमुरे (फुले हुए चावल or puffed rice) एक ऐसा स्नैक रहा है, जो हल्का होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग भारी और तले-भुने स्नैक्स ज्यादा खाते हैं, वहीं मुरमुरे एक हेल्दी और आसान विकल्प बन सकते हैं। यह ना सिर्फ जल्दी पच जाते हैं, बल्कि शरीर को हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस कराते हैं। खास बात यह है कि मुरमुरे सस्ते, आसानी से मिलने वाले और कई तरीकों से खाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं, दादी-नानी के इस देसी नुस्खे के क्या-क्या फायदे हैं।

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पाचन में फायदेमंद

मुरमुरे बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये जल्दी पच जाते हैं। जिन लोगों को पेट भारी लगता है या अपच की समस्या रहती है, उनके लिए यह अच्छा स्नैक है। यह पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालता और आपको हल्का महसूस कराता है। इसलिए शाम के समय हल्की भूख लगने पर मुरमुरे खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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वजन कंट्रोल में मदद

मुरमुरे में कैलोरी कम होती है, इसलिए यह वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको बार-बार भूख लगती है, तो भारी स्नैक्स की जगह मुरमुरे खा सकते हैं। इससे पेट भी भरता है और ज्यादा कैलोरी भी नहीं जाती। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो वजन कम करना चाहते हैं।

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तुरंत एनर्जी देता है

मुरमुरे कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा मुरमुरा खाने से आपको जल्दी एनर्जी मिल सकती है। यह खासकर बच्चों और काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है।

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कम तेल और हल्का स्नैक

मुरमुरे में तेल बहुत कम होता है, जिससे यह एक हेल्दी स्नैक बन जाता है। तले हुए स्नैक्स की तुलना में यह ज्यादा हल्का और सुरक्षित विकल्प है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो मुरमुरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

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दिल के लिए अच्छा

मुरमुरे में फैट कम होता है, जिससे यह दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है। ज्यादा ऑयली और भारी खाने की जगह हल्के स्नैक्स लेना शरीर के लिए बेहतर होता है। इसलिए मुरमुरे को एक हेल्दी स्नैक के रूप में चुना जा सकता है।

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कैसे करें मुरमुरे को हेल्दी

आप मुरमुरे को और हेल्दी बनाने के लिए इसमें प्याज, टमाटर, मूंगफली और हरी सब्जियां मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी मिलेगा। नींबू और थोड़ा मसाला डालकर आप इसे स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक बना सकते हैं। इसके अलावा इसे हल्के घी और मसाले डालकर भून लें और नमकीन की जगह भी खा सकते हैं।

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ध्यान रखने वाली बातें

मुरमुरे हेल्दी हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पैक्ड मुरमुरे में नमक और मसाले ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए घर पर बने मुरमुरे बेहतर होते हैं। संतुलित मात्रा में खाएं और हेल्दी चीजों के साथ मिलाकर सेवन करें। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

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