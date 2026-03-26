हेल्दी ईटिंग: फास्ट फूड छोड़ें! अपनाएं मुरमुरे जैसा देसी और हल्का नाश्ता

मुरमुरे क्या होते हैं?

दादी-नानी के जमाने से मुरमुरे (फुले हुए चावल or puffed rice) एक ऐसा स्नैक रहा है, जो हल्का होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग भारी और तले-भुने स्नैक्स ज्यादा खाते हैं, वहीं मुरमुरे एक हेल्दी और आसान विकल्प बन सकते हैं। यह ना सिर्फ जल्दी पच जाते हैं, बल्कि शरीर को हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस कराते हैं। खास बात यह है कि मुरमुरे सस्ते, आसानी से मिलने वाले और कई तरीकों से खाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं, दादी-नानी के इस देसी नुस्खे के क्या-क्या फायदे हैं।