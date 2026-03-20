दादी-नानी का नुस्खा: हींग-अजवाइन का ये देसी उपाय, क्या सच में देता है तुरंत राहत?

हमारे घरों में पुराने समय से दादी-नानी के नुस्खे इस्तेमाल होते आए हैं। ये नुस्खे किचन में मौजूद साधारण चीजों से बनाए जाते हैं और छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत देने के लिए जाने जाते हैं। पेट दर्द, गैस या एसिडिटी जैसी दिक्कतों में लोग सबसे पहले इन्हीं घरेलू उपायों को अपनाते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं।
यह एक बहुत ही आसान और पॉपुलर घरेलू नुस्खा है। इसमें काला नमक, हींग और अजवाइन को मिलाकर हल्का सा चबाकर गुनगुने पानी के साथ खाया जाता है। यह मिश्रण पेट की कई समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर गैस, अपच और हल्के पेट दर्द में लोग इसे तुरंत राहत पाने के लिए लेते हैं।
अजवाइन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो गैस और अपच को कम करने में मदद करते हैं। अजवाइन खाने से पेट में जमा गैस बाहर निकलने में आसानी होती है और पेट हल्का महसूस होता है। इसलिए पेट दर्द या भारीपन होने पर अजवाइन का सेवन करना एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है।
हींग का इस्तेमाल भी पाचन से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। यह पेट में गैस बनने को कम करने में मदद करती है और पेट दर्द में राहत दे सकती है। हींग में ऐसे गुण होते हैं जो आंतों को आराम देते हैं। यही कारण है कि कई लोग खाने में भी हींग का इस्तेमाल करते हैं ताकि पाचन बेहतर बना रहे।
काला नमक पाचन को सुधारने में मदद करता है। यह पेट में एसिडिटी को कम करने और गैस से राहत देने में सहायक माना जाता है। जब इसे हींग और अजवाइन के साथ लिया जाता है, तो यह मिश्रण और भी असरदार बन जाता है। काला नमक पेट को हल्का रखने और पाचन को बेहतर करने में मदद कर सकता है।
यह नुस्खा हल्के पेट दर्द, गैस और अपच में कई लोगों को राहत दे सकता है। क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई चीजें पाचन में मदद करती हैं। हालांकि यह हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करता। अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। यह नुस्खा केवल हल्की परेशानी में ही ज्यादा कारगर माना जाता है।
अगर आपको पेट में तेज दर्द, बार-बार उल्टी, या कोई गंभीर बीमारी है, तो इस नुस्खे का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं या किसी खास बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए। घरेलू नुस्खे मददगार हो सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में सही नहीं होते।
अगर आप इस नुस्खे को अपनाना चाहते हैं, तो कम मात्रा में ही लें। एक चुटकी हींग, थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। इसे रोज आदत की तरह ना लें, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। साथ ही, सही खानपान और पानी पीना भी जरूरी है ताकि पेट की समस्याएं कम हों।