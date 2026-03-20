दादी-नानी का नुस्खा: हींग-अजवाइन का ये देसी उपाय, क्या सच में देता है तुरंत राहत?

दादी-नानी के नुस्खे क्या होते हैं?

हमारे घरों में पुराने समय से दादी-नानी के नुस्खे इस्तेमाल होते आए हैं। ये नुस्खे किचन में मौजूद साधारण चीजों से बनाए जाते हैं और छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत देने के लिए जाने जाते हैं। पेट दर्द, गैस या एसिडिटी जैसी दिक्कतों में लोग सबसे पहले इन्हीं घरेलू उपायों को अपनाते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं।