Dadi Maa Ke Nuskhe: लू लगने पर घबराएं नहीं बस अपनाएं दादी के नुस्खे, फटाफट फिट होने के लिए जानें

गर्मियों में तेज धूप और गर्म हवाओं की चपेट में आते ही शरीर का तापमान नियंत्रित रखने वाला सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर समस्या होने लगती है। लू लगने पर बुखार, सिरदर्द, थकान, उल्टी, स्किन में बदलाव जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप लू की चपेट में आ जाते हैं तो इससे निपटने के लिए यहां बताए दादी के नुस्खों कोअपनाएं।
लू से निपटने के लिए एक कच्चा प्याज लें और इसको कद्दूकस करके रस निचोड़ लें। फिर इस रस को कान के पीछे, तलवों और हथेली पर मलें।
इमली, गुड़ और सेंधा नमक मिलाकर पना तैयार करें और फिर घूंट-घूंट करके पिएं।
रात भर धनिया और सौंफ को पानी में भिगोकर रख दें। अब सुबह इसे छानकर पीएं।
लौकी को धोकर कद्दूकस कर लें। अब कद्दूकस लौकी को पैर, हाथ और माथे पर अच्छे से लगा लें।
तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ खाएं या फिर गुलकंद खाएं। इससे पेट और शरीर को जबरदस्त ठंडक मिलती है।
सत्तू व पिसे हुए प्याज को एक साथ मिलाकर लेप बना लें और उसे लू ग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर लगाएं।