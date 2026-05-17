Dadi Maa Ke Nuskhe: लू लगने पर घबराएं नहीं बस अपनाएं दादी के नुस्खे, फटाफट फिट होने के लिए जानें

लू लगने पर क्या करें?

गर्मियों में तेज धूप और गर्म हवाओं की चपेट में आते ही शरीर का तापमान नियंत्रित रखने वाला सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर समस्या होने लगती है। लू लगने पर बुखार, सिरदर्द, थकान, उल्टी, स्किन में बदलाव जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप लू की चपेट में आ जाते हैं तो इससे निपटने के लिए यहां बताए दादी के नुस्खों कोअपनाएं।