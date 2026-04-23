Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Dadi Maa Ke Nuskhe: गर्मी से शरीर का हो रहा बुरा हाल, 7 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे

गर्मी के मौसम में तेज धूप की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आप दादी के नुस्खों को अपना सकते हैं। जानिए 7 समस्याओं के लिए बेहतरीन नुस्खे। 

Avantika JainApr 23, 2026 12:14 am IST
1/8

गर्मियों की समस्याओं से निपटने के तरीके

गर्मियों के मौसम में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आप दादी के बताए नुस्खों को अपनाएं। यहां देखिए गर्मियों में होने वाली 7 समस्याओं से निपटने के घरेलू नुस्खे।

2/8

नाक से खून आना

गर्मियों के मौसम में नाक से खून आने की दिक्कत से निपटने के लिए सुबह नाक में देसी घी की दो बूंदें डालें। इसके अलावा नाक पर बर्फ रखें और खूब पानी पिएं। इस समस्या से बचाव के लिए एसी से अचानक बाहर न निकलें।

3/8

घमौरियां

गर्मियों में होने वाली घमौरियों की समस्या से निपटने के लिए नीम के पानी से नहाएं। इसके अलावा रात को मुल्तानी मिट्टी लगाएं और ढीले-ठंडे कपड़े पहनें। ऐसा लगातार करने पर 3 दिन में फर्क दिखने लगेगा।

4/8

एसिडिटी

एसिडिटी की समस्या से निपटने के लिए ठंडा दूध पिएं। ऐसा करने से तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा सौंफ के बीजों को पानी में भिगोएं और फिर सुबह पिएं। गर्मियों में फ्राइड और स्पाइसी चीजों को खाने से बचें।

5/8

चक्कर आना

गर्मियों में चक्कर आने की समस्या से बचने के लिए नमक, चीनी, नींबू और पानी के घोल को मिलाकर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी पिएं ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। दोपहर 11 से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और चक्कर आने पर सबसे पहले एक जगह पर बैठ जाएं।

6/8

सिरदर्द और थकान

गर्मी की धूप की वजह से सिरदर्द और थकान की समस्या हो सकती है। इससे निपटने के लिए पुदीना को माथे पर रखें, इससे तुरंत ठंडक मिलेगी। आम पन्ना पिए और पैरों को ठंडे पानी से धोएं।

7/8

पेट की समस्या

पेट की समस्या से निपटने के लिए छाछ पिएं। इसे पीने से एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

8/8

थकान

सत्तू शरबत गर्मियों में होने वाली थकान से निपटने का सबसे आसान तरीका है। ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और तुरंत एनर्जेटिक महसूस करने में मदद करता है।

Home Remedies
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलDadi Maa Ke Nuskhe: गर्मी से शरीर का हो रहा बुरा हाल, 7 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे