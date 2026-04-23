Dadi Maa Ke Nuskhe: गर्मी से शरीर का हो रहा बुरा हाल, 7 समस्याओं से निपटने के लिए अपनाएं दादी के नुस्खे

चक्कर आना

गर्मियों में चक्कर आने की समस्या से बचने के लिए नमक, चीनी, नींबू और पानी के घोल को मिलाकर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी पिएं ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। दोपहर 11 से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और चक्कर आने पर सबसे पहले एक जगह पर बैठ जाएं।