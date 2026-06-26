सिर्फ दुल्हन ही नहीं, बहनें भी छा जाएंगी! ट्राई करें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइंस

अगर आपकी बहन की शादी है, तो 'सिस्टर ऑफ द ब्राइड' थीम वाली मेहंदी एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। इस तरह के डिजाइन में दुल्हन और बहन की प्यारी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है। साथ ही इसमें हाथी, फूल और वेडिंग एलिमेंट्स जोड़कर इसे और खास बना सकते हैं। यह डिजाइन ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि शादी की यादों को भी हमेशा के लिए खास बना देता है। (All Photos/Instagram: mk_mehandi_artist)
आजकल स्टोरीटेलिंग मेहंदी काफी ट्रेंड में है। अगर आपने बहन की शादी से पहले ट्रिप प्लान की है, तो इस थीम को मेहंदी में शामिल कर सकती हैं। इसमें ट्रैवल, शॉपिंग, सेलिब्रेशन और दोस्तों के साथ बिताए पलों को खूबसूरती से दिखाया जाता है। यह डिजाइन आपकी मेहंदी को बाकी सबसे अलग बनाता है और तस्वीरों में भी बेहद प्यारा लगता है।
अगर आपकी बहन आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी है, तो यह डिजाइन आपके लिए है। 'बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर' थीम वाली मेहंदी में दो बहनों या दोस्तों की प्यारी तस्वीर बनाई जाती है। इसके साथ छोटे-छोटे दिल, फूल और डिटेलिंग इस डिजाइन को और आकर्षक बनाती है। यह डिजाइन आपके खास रिश्ते को खूबसूरती से बयां करता है।
बहन की शादी में 'टीम ब्राइड' मेहंदी डिजाइन भी खूब पसंद किया जाता है। इस डिजाइन में ब्राइड स्क्वाड, फूलों की डिटेलिंग और वेडिंग थीम एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं। यह डिजाइन उन लड़कियों के लिए परफेक्ट है जो सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं। यह हाथों पर बहुत एलिगेंट दिखाई देता है।
अगर आप अपनी मेहंदी को सबसे अलग बनाना चाहती हैं, तो पर्सनलाइज्ड डिजाइन चुनें। इसमें बहन के नाम, शादी की तारीख, पसंदीदा डायलॉग या किसी खास याद को मेहंदी में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की मेहंदी ना सिर्फ खूबसूरत लगती है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद खास होती है।
इन दिनों कार्टून पोर्ट्रेट मेहंदी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दुल्हन, बहन या पूरे ब्राइड स्क्वाड का कार्टून स्टाइल पोर्ट्रेट बनाया जाता है। यह डिजाइन बेहद क्यूट लगता है और सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जाता है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो यह डिजाइन जरूर चुनें।
हर लड़की हैवी मेहंदी पसंद नहीं करती, ऐसे में आप मिनिमल डिजाइन चुन सकती हैं। टैटू स्टाइल में ये डिजाइन बनवा सकती हैं या फिर छोटे-छोटे फूल, नाम, दिल या टीम ब्राइड जैसे शब्दों के साथ हल्की डिटेलिंग वाली मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। यह बहुत स्टाइलिश लगती है, जल्दी लग जाती है और मॉडर्न लुक भी देती है।
मेहंदी डिजाइन चुनते समय अपने आउटफिट, जूलरी और फंक्शन का ध्यान जरूर रखें। अगर आपका लहंगा हैवी है, तो हल्की मेहंदी चुनें और अगर आउटफिट सिंपल है, तो हैवी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। साथ ही, मेहंदी पहले से फाइनल कर लें ताकि आखिरी समय में परेशानी ना हो। सही डिजाइन आपके पूरे वेडिंग लुक को और भी खास बना देता है।