सिर्फ दुल्हन ही नहीं, बहनें भी छा जाएंगी! ट्राई करें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइंस

सिस्टर ऑफ द ब्राइड मेहंदी डिजाइन

अगर आपकी बहन की शादी है, तो 'सिस्टर ऑफ द ब्राइड' थीम वाली मेहंदी एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। इस तरह के डिजाइन में दुल्हन और बहन की प्यारी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है। साथ ही इसमें हाथी, फूल और वेडिंग एलिमेंट्स जोड़कर इसे और खास बना सकते हैं। यह डिजाइन ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि शादी की यादों को भी हमेशा के लिए खास बना देता है। (All Photos/Instagram: mk_mehandi_artist)