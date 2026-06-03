घर पर घी बनाने वालों के लिए जरूरी! गाय या भैंस, किस दूध से मिलता है ज्यादा घी?

गाय का दूध या भैंस का दूध?

कुछ लोग मानते हैं कि भैंस का दूध ज्यादा मलाईदार होता है, इसलिए उससे अधिक घी निकलता है। वहीं, कई लोग गाय के दूध को हल्का और रोजाना सेवन के लिए बेहतर मानते हैं। दोनों के अपने अलग गुण हैं। ऐसे में यह समझना दिलचस्प है कि आखिर घी बनाने के लिए किस दूध को ज्यादा पसंद किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण हैं।