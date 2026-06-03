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घर पर घी बनाने वालों के लिए जरूरी! गाय या भैंस, किस दूध से मिलता है ज्यादा घी?

Cow vs Buffalo Milk: अगर एक ही मात्रा में गाय और भैंस का दूध रखा जाए, तो क्या दोनों से बराबर घी निकलेगा? ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत देते हैं। आइए जानें घी बनाने के मामले में कौन-सा दूध बाजी मारता है और क्यों।

Shubhangi GuptaJun 03, 2026 04:56 pm IST
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'भैंस के दूध से ज्यादा घी निकलता है' - क्या ये सच है?

अगर आपके घर में कभी दूध से घी बनाया गया है, तो आपने जरूर सुना होगा कि 'भैंस के दूध से ज्यादा घी निकलता है।' लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? दिलचस्प बात यह है कि घी की मात्रा सिर्फ दूध की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद फैट पर निर्भर करती है।

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गाय का दूध या भैंस का दूध?

कुछ लोग मानते हैं कि भैंस का दूध ज्यादा मलाईदार होता है, इसलिए उससे अधिक घी निकलता है। वहीं, कई लोग गाय के दूध को हल्का और रोजाना सेवन के लिए बेहतर मानते हैं। दोनों के अपने अलग गुण हैं। ऐसे में यह समझना दिलचस्प है कि आखिर घी बनाने के लिए किस दूध को ज्यादा पसंद किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण हैं।

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घी ज्यादा किस दूध से निकलता है?

अगर सिर्फ घी की मात्रा की बात करें, तो भैंस का दूध आमतौर पर आगे माना जाता है। इसका मुख्य कारण दूध में मौजूद फैट की मात्रा है। भैंस के दूध में फैट अधिक होता है, इसलिए उससे मलाई भी ज्यादा निकलती है और अंत में घी की मात्रा भी अधिक मिल सकती है।

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भैंस का दूध- ज्यादा मलाईदार?

भैंस का दूध देखने में भी ज्यादा गाढ़ा और मलाईदार लगता है। इसी वजह से जब उससे दही, मक्खन और फिर घी बनाया जाता है, तो परिणाम अधिक मात्रा में मिल सकता है। डेयरी बिजनेस से जुड़े लोग भी इसी कारण घी बनाने के लिए भैंस के दूध को प्राथमिकता देते हैं।

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गाय के दूध की खासियत क्या है?

गाय का दूध भले ही कम घी दे, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है। इसे भैंस के दूध के मुकाबले हल्का माना जाता है। कई लोग इसे रोजाना पीने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि यह आसानी से पचने वाला होता है।

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एक किलो घी के लिए कितना दूध लगता है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक किलो घी तैयार करने के लिए भैंस के दूध की मात्रा लगभग 16 से 20 लीटर, जबकि गाय के दूध से इतना ही घी बनाने के लिए लगभग 27 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है।

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दोनों घी में क्या दिखता है अंतर?

भैंस के दूध का घी: भैंस के दूध से बना घी आमतौर पर थोड़ा गाढ़ा और हल्के रंग का दिखाई देता है। गाय के दूध का घी: गाय का घी अक्सर हल्के पीले रंग का होता है। इसकी खुशबू और स्वाद भी अलग पहचान रखते हैं, जिसके कारण कई लोग इसे पसंद करते हैं।

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कौन-सा दूथ चुनें?

किसे चुनना चाहिए गाय का दूध? जो लोग हल्का दूध पसंद करते हैं और आसानी से पचने वाला विकल्प चाहते हैं। किसे पसंद आ सकता है भैंस का दूध? जिन्हें ज्यादा मलाईदार दूध पसंद हो या फिर जो दूध से अधिक मात्रा में घी बनाना चाहते हों।

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