जो कपल्स रोज इंटिमेसी शेयर करते हैं, उनके रिश्ते में ये बदलाव जरूर आते हैं!

झगड़े कम होते हैं

जो कपल्स रोज इंटिमेसी शेयर करते हैं, उनमें बहस और तकरार कम देखी जाती है। शारीरिक नजदीकी भावनात्मक तनाव को रिलीज करती है और बॉन्ड को रीसेट करती है। छोटी-छोटी बातें दिल में जमा नहीं होतीं और पार्टनर ज्यादा समझदारी से रिएक्ट करते हैं। इससे रिश्ता हल्का, शांत और पॉजिटिव बना रहता है।