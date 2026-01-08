फूड में स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए 6 देसी जुगाड़ के बारे में जान लें

कोयला

चारकोल का इस्तेमाल स्मोकी फ्लेवर के लिए करना काफी कॉमन है। इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले के छोटे टुकड़े को जलाकर आग तैयार कर लें। अब इस कोयले के जल रहे टुकड़े को कटोरी में रखें और अपनी डिश के सेंटर में रखकर ऊपर से घी डालें और ढक्कन लगाकर डिश को ढंक दें। जिससे निकलने वाले धुएं की महक पूरी डिश में फैल जाए। बस 5-8 मिनट बाद कोयला निकाल लें और स्मोकी फ्लेवर के फैलते ही गर्मागर्म सर्व करें।