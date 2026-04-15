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नींबू नहीं तो विनेगर, किचन में खत्म हुए सामान तो इन 6 चीजों से लाएं स्वाद

Cooking Tips: खाना बनाते वक्त कुछ इंग्रीडिएंट्स खत्म हो जाए तो समझ नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि ये 6 तरह के फूड इंग्रीडिएंट्स खत्म हो जाएं तो इनके ये 6 रिप्लेसमेंट फूड्स के बारे में जरूर जान लें, जो आपके खाने के स्वाद को बरकरार रखेंगे।

AparajitaApr 15, 2026 10:57 pm IST
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नींबू जैसे 6 इंग्रीडिएंट्स के बदले यूज करें ये 6 चीजें

कुकिंग के लिए कई सारे मसालों और इंग्रीडिएंट्स की जरूरत होती है। अगर एक भी कम पड़ गया तो स्वाद और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाता है। ऐसे में इंग्रीडिएंट्स के बेस्ट रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिससे आपके खाने का स्वाद ना बिगड़े। जैसे कई मौके आते हैं जब रसोई में नींबू की जरूरत होती है लेकिन वो खत्म होता या फिर किसी कटलेट को बनाते वक्त ब्रेड क्रम्ब्स खत्म हो जाते हैं तो फिर क्रंच कैसे लाएं। इस तरह की इंस्टेंट समस्या के लिए इंस्टेंट समाधान जरूर पता होना चाहिए। जानें कौन से फूड बेस्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करेंगे।

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नींबू नहीं तो विनेगर यूज करें

अगर नींबू खत्म हो गया है तो आप विनेगर का इस्तेमाल करें। ये नींबू के जैसा ही टेक्सचर और स्वाद देगा।

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ब्रेडक्रम्ब्स खत्म तो यूज करें क्रैकर और ओट्स

स्नैक्स या फिर कटलेट बनाने वाली हैं और बीच में ही ब्रेड क्रम्ब्स खत्म हो जाएं तो टेंशन ना लें। अपने बचे हुए कटलेट्स को ओट्स के साथ क्रैकर को फटाफट ग्राइंड कर पाउडर बनाकर यूज करें। ये ब्रेडक्रम्ब्स जैसा ही टेक्सचर और क्रंच देंगे।

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खट्टे क्रीम की जगह प्लेन ग्रीक योगर्ट

स्नैक्स के साथ डिप बनाने के लिए सॉर क्रीम की जरूरत है और वो खत्म हो गई तो फौरन फ्रिज में रखी प्लेन ग्रीक योगर्ट का यूज करें। ये वहीं टेक्सचर और टेस्ट देगी।

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दूध नहीं है तो यूज करें काजू या बादाम मिल्क

अगर किसी ग्रेवी या किसी स्वीट डिश में दूध का इस्तेमाल करना है और दूध खत्म हो जाए तो फटाफट काजू को पानी में पीसकर कैश्यू मिल्क तैयार करें। ये टेस्ट को बढ़ाएगा।

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टमाटर नहीं है यूज करें इमली का गूदा

अगर कभी ग्रेवी या चटनी के लिए टमाटर यूज करना है और घर में ना हो तो फटाफट आप इमली के पल्प का इस्तेमाल कर लें। बहुत थोड़ी सी मात्रा यूज करेंगी को सेम टेस्ट मिलेगा।

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बटर नहीं है तो यूज करें घी

बटर डालकर किसी डिश का टेस्ट बढ़ाने वाली हैं लेकिन वो खत्म हो गया तो फौरन घी डालें। घी भी टेस्ट को इनहैंस करेगा और टेस्ट बरकरार रहेगा।

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