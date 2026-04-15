नींबू नहीं तो विनेगर, किचन में खत्म हुए सामान तो इन 6 चीजों से लाएं स्वाद

नींबू जैसे 6 इंग्रीडिएंट्स के बदले यूज करें ये 6 चीजें

कुकिंग के लिए कई सारे मसालों और इंग्रीडिएंट्स की जरूरत होती है। अगर एक भी कम पड़ गया तो स्वाद और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाता है। ऐसे में इंग्रीडिएंट्स के बेस्ट रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिससे आपके खाने का स्वाद ना बिगड़े। जैसे कई मौके आते हैं जब रसोई में नींबू की जरूरत होती है लेकिन वो खत्म होता या फिर किसी कटलेट को बनाते वक्त ब्रेड क्रम्ब्स खत्म हो जाते हैं तो फिर क्रंच कैसे लाएं। इस तरह की इंस्टेंट समस्या के लिए इंस्टेंट समाधान जरूर पता होना चाहिए। जानें कौन से फूड बेस्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करेंगे।