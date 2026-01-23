इन 8 सब्जियों में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए टमाटर, वरना बिगड़ जाएगा सारा जायका!

इन सब्जियों में ना डालें टमाटर

रोज की सब्जियों में दो चीजें तो जरूर डलती हैं, टमाटर और प्याज। टमाटर डालने से ही ग्रेवी गाढ़ी होती है और उसमें हल्का सा खट्टापन एड होता है। टमाटर से ही सब्जी या दाल में अच्छा सा कलर भी आता है। लेकिन बिना सोचे समझे हर सब्जी में ही टमाटर डालना ठीक नहीं है। दरअसल कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, जिनमें टमाटर डालने से पूरा स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है। तो चलिए आज उन सब्जियों की लिस्ट जान लेते हैं, जिनमें टमाटर डालने से परहेज करना ही बेहतर है।