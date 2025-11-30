सूजी हो या बेसन, हलवा बनाते वक्त ये 6 टिप्स फॉलो करेंगी तो हमेशा बनेगा परफेक्ट

हलवा बनाने चलती हैं तो कभी बिल्कुल सूखा बन जाता है तो कभी उसमे मिठास का बैलेंस नहीं होता। वहीं कई बार तो हलवे में केवल घी ही घी दिखता है। अगर आपके साथ भी हमेशा हलवा बनाने में गड़बड़ होती है। तो ये सिंपल टिप्स को फॉलो करें। जिसकी मदद से सूजी, बेसन, सिंघाड़े का हलवा बनाना आसान हो जाएगा।
जब भी सूजी, बेसन या सिंघाड़े का हलवा बनाना हो तो तीनी चीजों की मात्रा बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए। अगर एक कप बेसन लिया है तो एक कप घी और एक कप चीनी की मदद से हलवा तैयार करें। इससे परफेक्ट टेस्ट मिलेगा।
हलवे में चीनी मिलाने का सही तरीका बेहद जरूरी है। जिससे हलवे में गांठ नहीं पड़ती और ना ही चीनी कैरेमेलाइज होती है। सबसे पहले गैस पर दूसरे पतीले में चीनी की मात्रा का तीन गुना पानी डालकर चाशनी तैयार कर लें। अब इस चाशनी को धीरे-धीरे हलवे में डालें।
ज्यादातर लोग हलवा बनाते वक्त गर्म पानी मिलाते और उसके बाद चीनी डालते हैं। लेकिन चाशनी बनाकर डालना ज्यादा आसान और बेहतर तरीका है।
बेसन या सूजी के हलवे का कलर गोल्डन चाहती हैं तो चाशनी बनाते वक्त उसमे कुछ रेशे केसर के डाल दें। जिससे नेचुरली गोल्डन कलर दिखे और हलवा दिखने में अच्छा लगे।
हलवा में घी डालने का तरीका हलवे को सॉफ्ट और ग्लॉसी बना देता है। जैसे भूनने के लिए आधा घी का इस्तेमाल करें और आधा चाशनी डालकर चलाने के बाद डालें। जिससे अच्छी तरह से हलवे में मिक्स हो जाए। इससे कलर भी ग्लॉसी नजर आता है।
हलवा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनेगा जब उसको सही टाइम पर गैस बंद करके आंच से उतार लेंगी। जब घी डालकर कुछ देर चलाने के बाद हलवा किनारे छोड़ दें तो समझ जाएं कि हलवा रेडी है। अब इसे और ज्यादा भूनने की गलती ना करें नहीं तो हलवा सूखने लगेगा। इन स्टेप को फॉलो करके परफेक्ट और ग्लॉसी हलवा बना सकते हैं। जिसका टेस्ट भी लाजवाब होगा।