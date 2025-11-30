सूजी हो या बेसन, हलवा बनाते वक्त ये 6 टिप्स फॉलो करेंगी तो हमेशा बनेगा परफेक्ट

हलवा बन जाने की निशानी

हलवा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनेगा जब उसको सही टाइम पर गैस बंद करके आंच से उतार लेंगी। जब घी डालकर कुछ देर चलाने के बाद हलवा किनारे छोड़ दें तो समझ जाएं कि हलवा रेडी है। अब इसे और ज्यादा भूनने की गलती ना करें नहीं तो हलवा सूखने लगेगा। इन स्टेप को फॉलो करके परफेक्ट और ग्लॉसी हलवा बना सकते हैं। जिसका टेस्ट भी लाजवाब होगा।