सिर्फ 7 दिनों में कम होगी ब्लड शुगर! डॉ हर्षिता ने बताए 5 फूड, जो रिवर्सल मोड एक्टिव कर देंगे

राजमा

डॉ हर्षिता कहती हैं कि राजमा भी डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद होता है। दरअसल इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए इसे खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल तेजी से स्पाइक नहीं होता है। जिन लोगों को राजमा पचाने में मुश्किल लगता है, उन्हें इसे कम से कम 12 घंटों तक भिगोकर रखना चाहिए और प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। इसके अलावा राजमे में हींग और अदरक जरूर डालें, इससे राजमा आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा।