16 शृंगार के बिना अधूरा है करवाचौथ का त्योहार, जान लें क्या-क्या चीजें होती हैं शामिल

करवाचौथ पर 16 शृंगार है जरूरी…

करवाचौथ का त्योहार साल में एक बार आता है और हर सुहागिन के लिए बहुत ही खास होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोलह शृंगार करने का भी नियम है। कहते हैं करवाचौथ पर हर सुहागिन को 16 शृंगार जरूर करना चाहिए, इसके बिना त्योहार को अधूरा माना जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि 16 शृंगार में क्या-क्या शामिल है, तो आइए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। (Image Credit: Pinterest)