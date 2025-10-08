16 शृंगार के बिना अधूरा है करवाचौथ का त्योहार, जान लें क्या-क्या चीजें होती हैं शामिल

करवाचौथ का त्योहार साल में एक बार आता है और हर सुहागिन के लिए बहुत ही खास होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोलह शृंगार करने का भी नियम है। कहते हैं करवाचौथ पर हर सुहागिन को 16 शृंगार जरूर करना चाहिए, इसके बिना त्योहार को अधूरा माना जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि 16 शृंगार में क्या-क्या शामिल है, तो आइए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। (Image Credit: Pinterest)
सुहागिन महिलाओं के लिए बिंदी का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में लाल बिंदी को वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। इसके बिना चेहरे के रौनक भी अधूरी लगती है, इसलिए शृंगार में जरूर शामिल करें।
एक सुहागिन के लिए सिंदूर सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है और कहते हैं सिंदूर लगाने से पति की उम्र भी लंबी होती है। पूजा के दौरान खासतौर से सुहागिन की मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए।
नथ भी सोलह शृंगार में विशेष महत्व रखती है। इसे ज्यादातर किसी शुभ या मांगलिक अवसर पर पहना जाता है। आप चाहें तो अपनी शादी वाली नथ भी पहन सकती हैं। अगर ज्यादा हेवी नथ नहीं पहनना चाहती हैं, तो नाक में छोटी सी रिंग या पिन जरूर डाल लें।
पति-पत्नी के रिश्ते की डोर को मंगलसूत्र के जरिए दिखाया जाता है। गले में कितने भी महंगे हार पहन लें, लेकिन एक सुहागिन वाला चार्म तभी आएगा जब आपके गले में मंगलसूत्र होगा। शादी के समय वाला मंगलसूत्र यदि आपके पास है, तो वो और भी ज्यादा शुभ होगा।
बिछिया को भी सुहाग को निशानी माना जाता है। एक सुहागिन के लिए अपने पैरों में बिछिया पहनना बहुत जरूरी माना जाता है। खासतौर से करवाचौथ जैसे पारंपरिक और धार्मिक त्यौहारों के दौरान एक दो बिछिया पैरों में जरूर डाल लें।
पायल यानी पायजेब एक सुहागिन के पैरों की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। इन्हें भी पूजा के दौरान जरूर पहनें। हालांकि ध्यान रहे पायल हमेशा चांदी की होनी चाहिए। सोने की पायल पहनना वर्जित माना गया है।
कमरबंद सोने या चांदी का बना हुआ एक गहना होता है, जिसे कमर पर पहना जाता है। इसे तगड़ी भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ आपके लुक को और ज्यादा सुंदर बना देता है, बल्कि सोलह शृंगार में भी इसका अहम स्थान है। (Image Credit: Pinterest)
अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए महिलाएं बरसों से काजल का इस्तेमाल करती आ रही हैं। इसके बिना तो जैसे शृंगार अधूरा सा ही लगता है। ये ना सिर्फ आपकी आंखों को खूबसूरत बनाता है बल्कि आपको बुरी नजर से भी बचाता है।
कानों में झुमके, कुंडल या बाली जरूर पहनने चाहिए। ये भी सोलह शृंगार का एक अहम हिस्सा हैं। आजकल तो स्टेटमेंट इयरिंग्स का जमाना है, तो आप अपने आउटफिट के साथ मैच कर के कोई भी सुंदर से इयरिंग्स ले सकती हैं।
हाथों में जबतक चूड़ियां ना हों, तब तक एक सुहागिन का शृंगार अधूरा ही लगता है। धार्मिक रूप से देखें तो कांच की चूड़ियां पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है। आप प्लास्टिक या मेटल की चूड़ी या कड़े पहन भी रही हैं, तो उनमें दो-चार कांच की चूड़ियां जरूर शामिल कर लें।
पति-पत्नी के रिश्ते में अंगूठी का भी बड़ा महत्व होता है। सगाई के दौरान दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर ही साथ रहने का वायदा देते हैं। करवाचौथ के दिन आप अपनी सगाई वाली अंगूठी जरूर पहनें, यदि किसी कारण से वो नहीं है तो पति की दी हुई कोई और अंगूठी पहन सकती हैं।
भारतीय महिलाएं अपने बालों को सजाने के लिए सदियों से गजरे का इस्तेमाल करती आई हैं। यही वजह है कि ये सोलह शृंगार का एक अहम हिस्सा है। करवाचौथ पर आप फ्रेश फूलों से बना हुआ गजरा पहन सकती हैं। इससे सुंदर सा जूड़ा या ब्रेड हेयरस्टाइल आसानी से बनाया जा सकता है।
मांगटीका को माथे के बीचों-बीच पहना जाता है। इसे भी सुहाग की निशानी माना जाता है। एक सुंदर सा मांगटीका ना सिर्फ आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा, बल्कि धार्मिक रूप से भी इसे पहनना बहुत शुभ होता है।
सुहागिन महिलाओं का कोई भी त्योहार, बिना मेंहदी लगाए अधूरा ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंहदी का सोलह शृंगार में विशेष महत्व है। अगर ज्यादा मेंहदी लगाना पसंद नहीं करती हैं, तो शगुन के तौर पर हल्का सा डॉट जरूर लगा लें।
आलता जिसे माहवर के नाम से भी जाना जाता है, सुहागिन महिलाओं के शृंगार में अहम स्थान रखता है। धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष मौकों पर इसे पैरों पर लगाया जाता है। इससे पैरों की शोभा दोगुनी हो जाती है।
बाजूबंद ऊपरी बांह पर पहने जाने वाला एक गहना होता है। ये सोने या चांदी का बना हुआ होता है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इसे विशेष मौकों पर ही पहनती हैं। आप चाहें तो इसे किसी एक बांह पर भी पहन सकती हैं। (Image Credit: Pinterest)