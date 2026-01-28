सावधान! सब्जियां फ्रिज में रखते समय क्या आप भी करते हैं ये गलती, ये होते हैं नुकसान

फ्रिज में सब्जियां रखते समय की जाने वाली ये गलती सेहत और सब्जी कर देती हैं खराब

बाजार से सब्जियां खरीदकर घर लाते ही पहला काम जो ज्यादातर परिवारों में होता है, वो है तुरंत उन्हें फ्रिज में रखना। ऐसा अकसर उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करते हुए की गई आपकी एक छोटी सी लापरवाही ना सिर्फ सब्जियों से उनकी फ्रेशनेस छीन लेती है बल्कि उनमें मौजूद पोषक तत्वों को भी खत्म कर देती है। जी हां, और यह गलती है सब्जियों को सीधे उन्हीं प्लास्टिक बैग में फ्रिज में रख देना जिनमें वे बाजार से आती हैं। आपकी यह आदत आपके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालने के साथ सब्जियों को भी जल्दी खराब कर देती है।