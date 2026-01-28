सावधान! सब्जियां फ्रिज में रखते समय क्या आप भी करते हैं ये गलती, ये होते हैं नुकसान

बाजार से सब्जियां खरीदकर घर लाते ही पहला काम जो ज्यादातर परिवारों में होता है, वो है तुरंत उन्हें फ्रिज में रखना। ऐसा अकसर उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करते हुए की गई आपकी एक छोटी सी लापरवाही ना सिर्फ सब्जियों से उनकी फ्रेशनेस छीन लेती है बल्कि उनमें मौजूद पोषक तत्वों को भी खत्म कर देती है। जी हां, और यह गलती है सब्जियों को सीधे उन्हीं प्लास्टिक बैग में फ्रिज में रख देना जिनमें वे बाजार से आती हैं। आपकी यह आदत आपके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालने के साथ सब्जियों को भी जल्दी खराब कर देती है।
प्लास्टिक की थैलियां हवा के प्रवाह को रोक देती हैं। जबकि सब्जियों को फ्रेश रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। जब हवा का संचार नहीं हो पाता, तो सब्जियों से निकलने वाली नमी प्लास्टिक के अंदर ही फंस जाती है। इससे बैक्टीरिया और फफूंद के पनपने के लिए आदर्श वातावरण बनता है, जिससे सब्जियां तेजी से सड़ने लगती हैं।
कई प्लास्टिक बैग बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) और थैलेट जैसे हानिकारक रसायनों से बने होते हैं। कम गुणवत्ता वाले प्लास्टिक को फ्रिज में रखने पर ये रसायन सब्जियों में मिल सकते हैं। ऐसे दूषित भोजन के सेवन से हार्मोनल असंतुलन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
प्लास्टिक बैग में रखी सब्जियां अपना प्राकृतिक स्वाद और ताजगी खो देती हैं। खासतौर पर पत्तेदार सब्जियां जल्दी मुरझा जाती हैं, जिससे आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की हानि होती है।
सब्जियों को प्लास्टिक बैग से निकालकर थोड़ी देर हवा में सूखने दें, फिर उन्हें स्टोर करें। सब्जी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह सूती थैले या जालीदार थैलों का उपयोग करें।
पत्तेदार सब्जियों को पेपर टॉवल में लपेटने से वे अधिक समय तक ताजी बनी रहती हैं। सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि वे सूखी हों, क्योंकि नमी से उनमें फफूंद लग सकती है।
आप फ्रिज में सब्जी रखते समय इन सावधानियों को अपनाकर अपने भोजन को विषैला होने से बचा सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके अपनाएं।