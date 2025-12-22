नो ओवन, नो टेंशन : क्रिसमस की मिठास बढ़ाएंगे ये 'नो-बेक' डेजर्ट रेसिपी आइडियाज

क्रिसमस के लिए नो-ओवन (नो-बेक) डेजर्ट आइडियाज

क्रिसमस पार्टी पर बात डेजर्ट की ना हो तो त्योहार का उत्सव और खुशी अधूरे रह जाते हैं। क्रिसमस को खास बनाने के लिए ज्यादातर लोग घर पर केक और पुडिंग बनाना पसंद करते हैं। लेकिन आपके घर अगर ओवन नहीं है और आप अपने त्योहार की मिठास कम किए बिना नो बेक डेजर्ट रेसिपी ट्राई करने का मूड बना हे हैं तो ये क्रिसमस नो-बेक डेजर्ट आइडियाज आपके बहुत काम आ सकते हैं। ये सभी क्रिसमस नो ओवन रेसिपी फ्रिज में सेट होती हैं और बिना बेकिंग के तैयार हो जाती हैं।