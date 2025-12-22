नो ओवन, नो टेंशन : क्रिसमस की मिठास बढ़ाएंगे ये 'नो-बेक' डेजर्ट रेसिपी आइडियाज

क्रिसमस पार्टी पर बात डेजर्ट की ना हो तो त्योहार का उत्सव और खुशी अधूरे रह जाते हैं। क्रिसमस को खास बनाने के लिए ज्यादातर लोग घर पर केक और पुडिंग बनाना पसंद करते हैं। लेकिन आपके घर अगर ओवन नहीं है और आप अपने त्योहार की मिठास कम किए बिना नो बेक डेजर्ट रेसिपी ट्राई करने का मूड बना हे हैं तो ये क्रिसमस नो-बेक डेजर्ट आइडियाज आपके बहुत काम आ सकते हैं। ये सभी क्रिसमस नो ओवन रेसिपी फ्रिज में सेट होती हैं और बिना बेकिंग के तैयार हो जाती हैं।
सूखे मेवे (खजूर, अंजीर, किशमिश, बादाम आदि) को दूध में भिगोकर पेस्ट बनाएं, बिस्किट क्रम्ब्स मिलाएं और फ्रिज में सेट करें। हेल्दी और ट्रेडिशनल क्रिसमस केक बनाने के लिए किसी चॉकलेट या ओवन की जरूरत नहीं है।
बिस्किट बेस बनाएं, ऊपर क्रीम चीज, दही या कंडेंस्ड मिल्क की क्रीमी लेयर डालें। टॉपिंग में चॉकलेट या फ्रूट्स। फ्रिज में 4-5 घंटे सेट करें। क्रिसमस के लिए स्ट्रॉबेरी या चेरी टॉपिंग से फेस्टिव लुक दें।
डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके व्हिप्ड क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क के साथ फोल्ड करें। ग्लास में डालकर फ्रिज में चिल करें। टॉप पर चॉकलेट शेविंग्स या फ्रूट्स डालें।
गुलाब जामुन को क्रश करके चॉकलेट या क्रीम चीज के साथ मिलाएं, गोल बॉल्स बनाएं और कोको पाउडर में कोट करें। इंडियन ट्विस्ट वाला फेस्टिव ट्रफल सर्व करने के लिए तैयार है।
मैरी बिस्किट को कॉफी या मिल्क में डिप करके लेयर्स बनाएं, बीच में चॉकलेट क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क स्प्रेड करें। फ्रिज में सेट होने दें। क्रिसमस ट्री शेप में काटकर सर्व करें।
रेडीमेड पुडिंग मिक्स या कस्टर्ड से लेयर्स बनाएं, फ्रूट्स, केक पीस और व्हिप्ड क्रीम मिलाएं। क्रिसमस कलर्स (रेड एंड ग्रीन फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी और कीवी) से डेकोरेट करें।
ओरियो बिस्किट को क्रश करके बेस बनाएं, ऊपर क्रीम चीज या व्हिप्ड क्रीम की लेयर डालें, और ओरियो क्रम्ब्स से टॉपिंग करें। फ्रिज में सेट होने दें। चॉकलेटी और क्रंची नो-बेक ओरियो डेजर्ट बच्चों को बहुत पसंद आएगा।