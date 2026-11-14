Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर सुहागिनें पैरों में लगाएं सुंदर आलता, सेव कर लें 8 सिंपल डिजाइन

छठ पूजा के त्योहार पर महिलाएं खूब सज-संवरकर तैयार होती हैं। पारंपरिक वेशभूषा और सोलह शृंगार में आलता भी काफी अहम माना जाता है। महिलाएं अपने पैरों पर लाल रंग का महावर लगाती हैं, जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है। साड़ी के साथ ये देखने में भी काफी सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देता है। अगर आप भी छठ पूजा के मौके पर अपने पैरों में आलता लगाने वाली हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर पैटर्न है। (All Images Credit- Pinterest)
अगर आप मिनिमल लुक पसंद करती हैं तो पैरों पर इस डिजाइन में आलता लगा सकती हैं। ये कम समय में लग जाएगा और देखने में भी काफी सुंदर लगेगा। हेयर पिन की मदद से आप ये पैटर्न आसानी से बना सकती हैं।
छठ पूजा के मौके पर अगर आप थोड़ा भरा-भरा आलता डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन बना सकती हैं। देखने में ये बहुत ही ट्रेडिशनल और सुंदर लुक देता है। एक ईयरबड की मदद से आप ये डिजाइन आसानी से बना सकती हैं।
मेंहदी के साथ आलता बहुत सुंदर लगता है। खासकर अगर आप नई नवेली बहू हैं तो अपने पैरों पर फ्लोरल पैटर्न में मेहंदी लगाएं और ऊपर से आलता लगा लें। बहुत ही सुंदर पैर लगेंगे।
भरा-भरा डिजाइन चाहती हैं, जो फटाफट लग जाए तो इस तरह से पैरों में आलता लगाएं। एक कॉटन की मदद से आप उंगलियों को पूरी तरह रंग में कवर कर सकती हैं। फिर ईयरबड का हेयर पिन से छोटे डॉट और गोल शेप बना लें।
छठ पूजा के अवसर पर थोड़ा स्पेशल डिजाइन बनाना चाहती हैं, तो ये कमल के फूल वाला आलता पैटर्न बनाएं। बहुत ही सुंदर लगता है और पारंपरिक लुक की खूबसूरती बढ़ा देता है। इसे आप ईयरबड की मदद से आसानी से बना सकती हैं।
पैरों पर फूल-पत्ती वाले डिजाइन में आलता बनाना एक खूबसूरत विकल्प है। आप उंगलियों पर आलता लगाकर नीचे की तरफ इस तरह के पत्तों वाला पैटर्न बना सकती हैं। ये डिजाइन बनाने में काफी आसान है और देखने में भी बढ़िया लगता है।
नई नवेली दुल्हन हैं तो पैरों में ये सुंदर आलता डिजाइन बना सकती हैं। ये काफी मिनिमल और मॉडर्न डिजाइन है, फटाफट बन भी जाता है। इसके लिए आपको बस पैरों के बीच में गोल शेप बना लेनी है, फिर ईयरबड से डॉट्स बनाते हुए खूबसूरत डिजाइन बनाकर तैयार कर लेना है।
पैरों के दोनों किनारों पर आप ये सुंदर डिजाइन भी बना सकती हैं। एक ईयरबड की मदद से पैटर्न आसानी से बनाया जा सकता है और देखने में भी ये काफी यूनिक लगता है। त्योहारों के मौके पर इस तरह के डिजाइन बढ़िया लगते हैं।