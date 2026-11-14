Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर सुहागिनें पैरों में लगाएं सुंदर आलता, सेव कर लें 8 सिंपल डिजाइन

छठ पूजा के लिए आलता डिजाइन

छठ पूजा के त्योहार पर महिलाएं खूब सज-संवरकर तैयार होती हैं। पारंपरिक वेशभूषा और सोलह शृंगार में आलता भी काफी अहम माना जाता है। महिलाएं अपने पैरों पर लाल रंग का महावर लगाती हैं, जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है। साड़ी के साथ ये देखने में भी काफी सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देता है। अगर आप भी छठ पूजा के मौके पर अपने पैरों में आलता लगाने वाली हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर पैटर्न है। (All Images Credit- Pinterest)