छठ पूजा 2025 : छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं ये 5 फल, मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

डाभ नींबू

छठ की पूजा में डाभ नींबू अवश्य अर्पित किया जाता है। छठ पूजा में शुभ माने जाने वाला डाभ सामान्य नींबू से आकार में बड़ा होता है। बात अगर इसके स्वाद की करें तो यह खट्टेपन के साथ हल्का मीठा भी होता है। धार्मिक दृष्टि से, नींबू को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसका मोटा छिलका इसे दूषित होने से बचाता है, जिससे यह प्रसाद के लिए एक पवित्र फल बन जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से, इसमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ के दौरान इसे अर्पित करने से शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।