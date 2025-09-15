छठ पूजा 2025 : छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं ये 5 फल, मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय त्योहार है, जो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य की ऊर्जा और जीवन शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। छठ के त्योहार में लोग अपने परिजनों और मित्रों के साथ नदी, तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उपवास रखते हैं और घर-परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा में 5 तरह के फल जरूर चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होकर परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती है।
छठ की पूजा में डाभ नींबू अवश्य अर्पित किया जाता है। छठ पूजा में शुभ माने जाने वाला डाभ सामान्य नींबू से आकार में बड़ा होता है। बात अगर इसके स्वाद की करें तो यह खट्टेपन के साथ हल्का मीठा भी होता है। धार्मिक दृष्टि से, नींबू को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसका मोटा छिलका इसे दूषित होने से बचाता है, जिससे यह प्रसाद के लिए एक पवित्र फल बन जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से, इसमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ के दौरान इसे अर्पित करने से शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
छठ पूजा में अनानास चढ़ाना शुभ और शुभ फल देने वाला माना जाता है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।
धार्मिक दृष्टि से, केला पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है, इसलिए यह फल छठी मैया को अर्पित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रसाद है। यह पवित्रता, धैर्य और दीर्घायु का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि केले का भोग लगाने से धन की प्राप्ति होती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहता है।
छठ पूजा में गन्ने का गहरा महत्व है। पूजा में चढ़ाया जाने वाला गन्ना मिठास, प्रचुरता और नई फसल का प्रतीक है। छठी मैया को अत्यंत प्रिय माने जाने वाले इस गन्ने को घर में सुख-समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चढ़ाया जाता है।
नारियल को पवित्रता और देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अपने कठोर आवरण और पवित्रता के कारण, इसे मनोकामना पूर्ति और समृद्धि के लिए अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारियल का प्रसाद आध्यात्मिक शुद्धि और भौतिक सुख प्रदान करता है।
पानी में उगाया जाने वाला सिंघाड़ा पवित्रता और लचीलेपन का प्रतीक है। सिंघाड़ा का यह फदेवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना जाता है और माना जाता है कि इसे अर्पित करने से घर में प्रचुरता, और समृद्धि आती है।
छठ पूजा में मूली चढ़ाने का मुख्य कारण इसे शुद्धता, स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाना है, साथ ही यह प्रकृति के प्रति सम्मान और सात्विक जीवनशैली को बढ़ावा देता है।