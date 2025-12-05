असली समझकर कहीं आप भी तो नहीं खा रहे केमिकल पॉलिश वाले खजूर, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

केमिकल पॉलिश वाले खजूर की पहचान करने के आसान तरीके

सर्दियों में लोग अकसर ठंड से बचे रहने के लिए गर्म दूध के साथ खजूर का सेवन करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ना सिर्फ शरीर की गर्माहट बनी रहती है बल्कि सेहत को कई गजब के फायदे भी मिलते हैं। लेकिन आप अगर बाजार से असली की जगह नकली खजूर खरीदकर ले आती हैं तो आपके साथ आपके परिवार की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें असली-नकली खजूर की पहचान।