दिवाली पर फूलों से सजाएं घर का दरवाजा, देखें 6 आसान और खूबसूरत डेकोरेशन आइडियाज

दिवाली का त्योहार इस साल 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस त्योहार पर लोग अपने घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करते हैं और फिर सुंदर तरीके से घर की सजावट करते हैं। ऐसे में मुख्य द्वार को फूलों से सजाया जाता है। अगर आप भी एंट्री गेट की डेकोरेशन फूलों से करना चाहते हैं तो यहां कुछ डेकोरेशन आइडियाज दे रहे हैं जो आपके खूब काम आएगें।
फूलों की माला से गेट पर सुंदर तरीके से सजावट की जा सकती है। तीन रंगों की फूलों वाली माला से आप इस तरह से दरवाजे से सजाएं। ये दिखने में काफी सुंदर लगता है। फोटो क्रेडिट-aj_.decors
दिवाली की डेकोरेशन फूलों के बिना अधूरी है। इसलिए दरवाजे पर सुंदर फूलों की सजावट को फोटो जरूर करें। इस तरह की डेकोरेशन के लिए सुंदर फूलों की माला खरीदें और फिर उसे दरवाजे पर सजाएं। फोटो क्रेडिट-aj_.decors
फूलों की माला से दरवाजे को सजाने का ये एक यूनीक आइडिया है, जिसे आसानी से आप आसानी से खुद भी अपना सकते हैं। इसमें दोनों तरफ फूलों को लगाने की जगह सिर्फ एक ही जगह पर फूल लगाए हैं। फोटो क्रेडिट- crescente.eventsanddecor
नकली फूलों से दरवाजा सजाने के लिए ये एक अच्छा आइडिया है। इसमें फ्लोरल फॉम का इस्तेमाल करके दरवाजे के ऊपर एक सुंदर बुके स्टाइल डेकोरेशन है और साइड में दो माला लटकी हैं। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_
फूलों की सुंदर और अलग सजावट चाहते हैं तो फूलों की बॉल बनाएं। फ्लॉवल स्पॉन्ज के साथ ये आसानी से बन जाती हैं और डेकोरेशन में एक सुंदर एलिमेंट जोड़ती हैं। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_
दरवाजे को यूनीक तरह से सजाना है तो इस तरह के आइडिया को चुनें। ये काफी अच्छा और अलग है। इसमें दरवाजे के एक तरफ खूब सारे फूलों से बना एक लंबा बुके है और दूसरी तरफ माला है। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_