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दिवाली पर फूलों से सजाएं घर का दरवाजा, देखें 6 आसान और खूबसूरत डेकोरेशन आइडियाज

दिवाली की सजावट फूलों के बिना अधूरी होती है। ऐसे में फूलों से सजावट करने के लिए यहां देखिए 7 आसान और खूबसूरत आइडियाज। जिससे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। 

Avantika JainNov 01, 2026 10:53 pm IST
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फूलों से डेकोरेशन आइडियाज

दिवाली का त्योहार इस साल 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस त्योहार पर लोग अपने घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करते हैं और फिर सुंदर तरीके से घर की सजावट करते हैं। ऐसे में मुख्य द्वार को फूलों से सजाया जाता है। अगर आप भी एंट्री गेट की डेकोरेशन फूलों से करना चाहते हैं तो यहां कुछ डेकोरेशन आइडियाज दे रहे हैं जो आपके खूब काम आएगें।

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फूलों से गेट सजाने का आइडिया

फूलों की माला से गेट पर सुंदर तरीके से सजावट की जा सकती है। तीन रंगों की फूलों वाली माला से आप इस तरह से दरवाजे से सजाएं। ये दिखने में काफी सुंदर लगता है। फोटो क्रेडिट-aj_.decors

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फूलों की माला से सुंदर डेकोरेशन

दिवाली की डेकोरेशन फूलों के बिना अधूरी है। इसलिए दरवाजे पर सुंदर फूलों की सजावट को फोटो जरूर करें। इस तरह की डेकोरेशन के लिए सुंदर फूलों की माला खरीदें और फिर उसे दरवाजे पर सजाएं। फोटो क्रेडिट-aj_.decors

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फूलों की माला से दरवाजा सजाने का यूनीक डेकोरेशन आइडिया

फूलों की माला से दरवाजे को सजाने का ये एक यूनीक आइडिया है, जिसे आसानी से आप आसानी से खुद भी अपना सकते हैं। इसमें दोनों तरफ फूलों को लगाने की जगह सिर्फ एक ही जगह पर फूल लगाए हैं। फोटो क्रेडिट- crescente.eventsanddecor

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नकली फूलों से गेट डेकोरेशन आइडिया

नकली फूलों से दरवाजा सजाने के लिए ये एक अच्छा आइडिया है। इसमें फ्लोरल फॉम का इस्तेमाल करके दरवाजे के ऊपर एक सुंदर बुके स्टाइल डेकोरेशन है और साइड में दो माला लटकी हैं। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_

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फूलों की बॉल

फूलों की सुंदर और अलग सजावट चाहते हैं तो फूलों की बॉल बनाएं। फ्लॉवल स्पॉन्ज के साथ ये आसानी से बन जाती हैं और डेकोरेशन में एक सुंदर एलिमेंट जोड़ती हैं। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_

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यूनीक गेट डेकोरेशन आइडिया

दरवाजे को यूनीक तरह से सजाना है तो इस तरह के आइडिया को चुनें। ये काफी अच्छा और अलग है। इसमें दरवाजे के एक तरफ खूब सारे फूलों से बना एक लंबा बुके है और दूसरी तरफ माला है। फोटो क्रेडिट- mayra_flower_

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